Hvordan overlever man en kaotisk Eurovision-uge, hvor man tilmed oplever politisk pres grundet Israels deltagelse?

Her afslører Saba, hvordan hun holder sig skarp fysisk, hvilken særlig gæst hun har med hele vejen backstage, og om en fælles-chat, hvor hun får hjælp af nogle af de andre lande.

Sådan holder Saba sig fysisk klar til sin semifinale torsdag:

»Jeg prøver at sove lidt mere, end jeg plejer og tage nogle lure, når jeg kan. Og så slapper jeg af i stemmen. Når jeg ikke laver interviews, prøver jeg at bruge den mindst muligt, og så har jeg en vokalcoach, som jeg laver øvelser med.«

Saba på sit hotel i Malmø den 7. maj. Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Saba på sit hotel i Malmø den 7. maj. Foto: Kristian Dam Nygaard

»Så jeg prøver bare at slappe så meget af, som jeg kan, samtidig med at jeg jo også gerne vil ud og hygge mig og have det sjovt.«

Er der en særlig kost?

»Nej, det er der faktisk ikke. For mig handler det bare om at få spist.«

Sådan får Saba råd fra de andre deltagerlande:

»Vi har en WhatsApp-gruppe, hvor vi snakker sammen. Næsten alle er med. Jeg snakker også meget med Norge og Olly fra UK (Olly Alexander, red.). Jeg synes generelt, der er god energi og stemning mellem os.«

»Det er jo de færreste, der kan forstå, hvad det vil sige at stå, hvor vi står. Vi er jo meget i samme båd, når vi er her, så det er dejligt at kunne dele med hinanden.«

Kan I også spare med hinanden i forhold til det politiske pres?

»Ja, det er jo forskelligt, om man som artist har lyst til at sige noget - eller om man har noget at sige. Jeg har respekt for begge dele. Os der er blevet mødt af enorm meget kritik for at være her har haft nogle samtaler løbende for at støtte hinanden i det.«

Saba med sin kæreste Aviaya efter sejren ved det danske Melodi Grand Prix 17. februar. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Saba med sin kæreste Aviaya efter sejren ved det danske Melodi Grand Prix 17. februar. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Hun støtter Saba backstage:

»Min kæreste er her, og jeg har også noget familie, der kommer og ser semifinalen - og finalen hvis jeg kvalificerer.«

»Det er rigtig dejligt (At have kæresten med, red.). og hyggeligt også at kunne dele det. Nu laver jeg jo meget hver dag, så det er begrænset, hvor meget tid vi har sammen ud over om aftenen, hvor vi måske er ude og spise. Ellers går dagene.«

Hvor tæt kan din kæreste være på dig, når du skal optræde?

»Hun har en akkreditering, så hun kan komme med de fleste steder rundt, hvis hun vil det. Men vi har nogle aftaler om, hvem der skal være hvor, for at jeg fastholder mit fokus. For at jeg kan komme i den rigtige zone.«

Vi livedækker begge semifinaler her på bt.dk – ligesom vi også dækker finalen på lørdag.