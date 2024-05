Han er lige vendt tilbage efter sin sygeorlov, men kalenderen er allerede fyldt.

I hvert fald har kong Charles for travlt med pligterne til at mødes med prins Harry.

Prinsen besøger i denne uge sit hjemland, og det har givet anledning til en del spekulationer om, hvorvidt far og søn får lejlighed til at se hinanden.

Harry er i London i forbindelse med markeringen af 10 års dagen for Invictus Games, som prinsen har været med til at stifte.

Organisationen arrangerer sportsbegivenheder for tidligere soldater, der er blevet skadet i tjenesten.

Men selvom kongen stadig er i behandling for sin kræftsygdom, får prins Harry ikke lejlighed til at aflægge visit.

I sidste uge havde kongen første arbejdsdag efter, at hans kræftdiagnose blev kendt.

Hoffet udtalte ved samme lejlighed, at hans kalender bliver styret med hård hånd for at undgå at belaste kongens helbred.

Ifølge Sky News siger en talsmand for hertugen af Sussex, at kongen ikke har tid til at mødes med ham.

»Som svar på de mange forespørgsler og fortsatte spekulationer om, hvorvidt hertugen vil mødes med sin far, mens han er i Storbritannien i denne uge, kan jeg oplyse, at det desværre ikke vil være muligt på grund af Hans Majestæts fulde program.«

Onsdag eftermiddag er kongen vært for et haveselskab på Buckingham Palace.

»Hertugen forstår selvfølgelig sin fars kalender og hans forpligtelser og forskellige andre prioriteter og håber at se ham snart,« lyder det fra talsmanden.

Spørgsmålet om, hvorvidt kongen mødes med sin søn eller ej, er interessant, fordi prins Harry og hertuginde Meghan har vendt ikke bare Storbritannien men også kongehuset ryggen.

Siden deres exit fra deres royale forpligtelser har de med base i USA udgivet både interviews, podcast og bøger, hvor de åbent langer ud efter den kongelige familie.

