Det dejlige forårsvejr er for mange danskere ensbetydende med en tur i deres båd.

Men det betyder også, at det er højsæson for særligt én slags tyverier.

Derfor er det nu, du skal passe ekstra godt på, hvis du har en båd med påhængsmotor. Det er nemlig dem, tyvene går efter.

Det skriver TV Midtvest, der har snakket med politiet i Ringkøbing, hvor bådmotor-tyve har haft særligt travlt den seneste tid.

»Nu melder vi ud i offentligheden igen, at det her finder sted, og så holder vi selvfølgelig øje med havneområder,« siger Martin Bjerg, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Ringkøbing, til mediet.

»Jeg vil også opfordre til måske, at man sætter noget GPS-udstyr i sin motor for at sikre sine ting.«

I alt er fire motorer blevet stjålet eller forsøgt stjålet i området Sorte Bakker sydøst for Ringkøbing alene mellem 1. og 3. maj.

Har man båd et andet sted i landet, skal man nok også sørge for at sikre sin båd og motor.

I april skrev TV 2 Fyn, at Fyns Politi rykkede ud til en mand i Faaborg, der havde sat flere stjålne påhængsmotorer til salg på nettet.

30. april var den så gal i Svendborg ifølge Fyens Stiftstidende.