Beboerne i de sydkoreanske provinser Gyeonggi og Gangwon fik sig onsdag en klam overraskelse.

Her blev 90 store balloner fra naboen, Nordkorea, opdaget i både luften og på jorden.

Indholdet af ballonerne og de hvide plastikposer, der er bundet til dem, har nu fået de sydkoreanske myndigheder til at advare borgerne om at blive indendørs.

Det skriver blandt andet BBC.

I dem kan der således findes blandt andet batterier, gødning og afføring, som ifølge myndigheder dumpet på sydkoreansk jord.

Indholdet bliver nu undersøgt nærmere.

Nordkorea havde advaret om, at de ville gengælde det, de har kaldt sydkoreanske aktivisters »hyppige spredning af foldere og andet affald« i grænseområderne.

»Dynger af affaldspapir og snavs vil snart blive spredt over grænseområderne, og det vil direkte opleves, hvor stor en indsats der kræves for at fjerne dem,« sagde Nordkoreas viceforsvarsminister Kim Kang Il i en erklæring til statslige medier søndag.

De sydkoreanske myndigheder er langt fra tilfredse og mener, at Nordkoreas handlinger er et brud på international lov og til fare for borgerne i Sydkorea.

»Vi advarer Nordkorea om straks at stoppe disse umenneskelige og vulgære handlinger,« siger en talsmand fra Sydkoreas militære stabschefer.