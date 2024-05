Et utroligt drama med spænding til allersidste sekund endte i en stor Aalborg-skuffelse onsdag.

For mens Aalborg Håndbold længe havde Fredericia i sækken og styrede på vej mod guldet, så lykkedes det værterne at vende momentum, tage sejren og få DM-finalerne ud i en tredje kamp efter en 31-30-sejr til aftenens værter fra Fredericia.

Herunder får du B.T.s dom over DM-finalen:

Der var Anders Kragh Martinusen - og så var der alle de andre i dag!

Wow, en kamp af den 27-årige back, der hamrede sig igennem Aalborg-defensiven gang på gang.

Utrolige 10 kasser endte det med for Fredericia-profilen, der må få et klap på skulderen af vennerne, der ikke kunne følge med på hans niveau.

Det var ikke ringe, hvad Møllgaard leverede i dag, men vi tillader os alligevel at have lidt større forventninger til ham.

Møllgaard blev for ofte rundet af Martinussen, der gjorde, hvad der passede ham og nærmest egenhændigt sikrede Fredericia en ny kamp om guldet.

Der var en tæt tåge af mystik omkring den danske landsholdsstjerne Niklas Landin i dag - for ville han blive klar til at spille en rolle i den sidste finale eller ville han fortsat sidde ude med sine problemer med øjnene?

Svaret kom kun en time før kampstart, da Landin pludselig var én af de tre Aalborg Håndbold-målmænd i kamptruppen - og dét efter at have siddet ude i knap en måned.

Og som et es i ærmet kom Danmarks bedste keeper ind, da det hele skulle afgøres med et kvarter igen. Det blev dog ikke særligt afgørende for Landin, der blev pillet ud igen - og siden så holdkammeraterne tabe opgøret og glippe muligheden for guldet onsdag.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

For sidste gang nogensinde på et dansk halgulv. Troede vi længe.

For Mikkel Hansen får nu en sidste afskedskamp på hjemmebane i Aalborg, efter Hansen og holdkammeraterne smed den gyldne mulighed for at tage titlen onsdag i Fredericia.

Hansen fik ellers både blomster og hyldest inden opgøret i Fredericia, hvor Hansen igen-igen udsatte Fredericia-keeperne for ren tortur, når det var tid til straffekast.

Men i dag var der meget lidt spilletid til den kreative og afgørende playmaker, der tegnede sig for tre straffescoringer og et enkelt langskud.

Nu må han på en ny afskedstur, før der venter Final 4 og formentlig OL til juli.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Ja, først kan du give dine ører ro efter den absurde larm, som de vanvittige tågehorn i hallen lavede konstant i finalen - og puste ud efter dramaet på gulvet.

Men derefter må du gøre, hvad du kan for at få ryddet din kalender på lørdag, for Aalborg Håndbold og Fredericia skal ud i en tredje kamp for at finde en vinder til guldmedaljerne.

Dén kamp spilles på lørdag klokken 16.00 i Aalborg - så ved du, hvad du skal.