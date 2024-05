Køges borgmester, Marie Stærke, siger til B.T., at håndteringen af overgrebene på Borup Skole på flere områder ikke har været tilfredsstillende.

Det gør hun, selvom Kammeradvokaten i stort omfang frikender Køge Kommune.

Samtidigt konkluderer undersøgelsen, at Borup Skole har overholdt sin underretningspligt i 22 ud af 23 tilfælde i perioden 2022-2024, hvor overgrebene fandt sted.

Sagen drejede sig om, at børn i alderen seks til 11 år blev truet på livet, udsat for vold, mulige seksuelle overgreb og trusler om at slå andre, hvis de selv ville undgå tæsk. Overgrebene blev begået af andre børn.

B.T. har efter offentliggørelsen af Kammeradvokatens konklusioner talt med borgmesteren.

»Jeg er tilfreds med de konklusioner, som undersøgelsen kommer frem til. Der er desværre børn, der har været udsat for noget ubehageligt. Men på nær et enkelt tilfælde, så har Borup Skole reageret, og på trods af de ubehagelige sager er der blevet handlet fra kommunens side,« siger Marie Stærke.

Det er overgreb i to år. Vold, trusler på livet, mulige seksuelle overgreb. Nogle børn blev tvunget til at slå andre børn, fordi de ellers selv blev truet med tæsk, og forældre på skolen vidste ingenting. Hvordan kan det nogensinde være en tilfredsstillende indsats?

»Der er børn på Borup Skole, som har været udsat for ting, som ingen børn skal udsættes for. Det skal vi tage dybt alvorligt,« siger Marie Stærke og fortsætter:

»Undersøgelsen anbefaler jo også, at skoleledelsen havde lavet en handlingsplan. Det skete ikke. Sådan en undersøgelse kan jo lyde som et fladt stykke papir, men det havde været et væsentligt værktøj, så man kunne sætte sig ned og sikre et trygt undervisningsmiljø.«

»Men der blev foretaget indberetninger, og undersøgelsen viser også, at der blev foretaget en række initiativer i for at styrke undervisningsmiljøet,« siger Marie Stærke.

Men for de fleste forældre så vidste de jo ingenting om alt det her. Det var først, da en niårig pige sagde til sin mor, at hun »troede hun havde en baby i maven«, at det hele blev rullet op. Hvordan har forældrene nydt godt af de initiativer, som de ikke vidste noget om?

»Jeg tror desværre ikke, at forældrene har vidst det. Der er ingen tvivl om, at vidensdelingen ikke har været god nok. Manglende kommunikation gør jo, at man oplever, at der ikke bliver gjort noget.«

Er det ikke som om, at vi har oplevet det her før? Børn på en skole oplever overgreb i to år, og nu kommer der en advokatundersøgelse, der i al sin væsentlighed frikender kommunen? Synes du, at den her undersøgelses konklusioner er retvisende?

»Både ja og nej. Når vi har fået de her indberetninger, så er der sket en indsats. Men der hvor jeg ikke er tilfreds, det er jo fordi forældrene er i chok. Vi har overhovedet ikke vidensdelt og holdt forældrene inde i den dialog,« siger Marie Stærke og fortsætter:

»Derudover så har skolerne mulighed for at sanktionere elever, som ikke lever op til de krav og regler, som de mødes med på skolen. Her synes jeg, det er rimeligt, at skolerne i højere grad siger til en elev, der ikke overholder reglerne, at så bliver eleven hjemsendt i ti dage.«

Marie Stærke forsikrer, at forældre trygt kan sende deres barn i skole i Køge Kommune og på Borup Skole.

Hun forklarer, at der er taget initiativ til øget pædagogisk tilstedeværelse, to- og tre- lærerordninger og et samarbejde med skoletrivselsprogrammet Skolestyrken, som er udviklet af Mary Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår.