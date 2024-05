Holbæks borgmester er »rystet« efter at have set den omdiskuterende dokumentar på TV 2 'Den Sorte Svane'.

»Det gør mig vred at se - og vreden blev kun større, da jeg opdagede, at de kyniske kriminelles handlinger også var foregået to steder i Holbæk Kommune,« skriver Christina Krzyrosiak Hansen (S) onsdag aften på Facebook.

Hun skriver videre:

»Det drejer sig om nedrivningen af en tidligere sprogskole på Lundemarksvej i Holbæk, hvor den rapport, kommunen har modtaget, tilsyneladende er fusket med.«

Samtidig lyder det fra borgmesteren i opslaget, at der har været tale om ulovlig jordpåkørsel i kommunen, men at det ikke nævnes direkte i dokumentaren på TV 2. Men ifølge Holbæk Kommunens oplysninger skulle jordpåkørslen være sket ved en grund med en naturbeskyttet mose i Undløse.

»Det er forkasteligt,« tilføjer Christina Krzyrosiak Hansen og fortsætter:

»Jeg tager sagerne meget alvorligt og har sat dygtige ansatte til at rydde skrivebordet og få undersøgt sagerne ordentlig til bunds, selvfølgelig for borgernes skyld, men også så det bliver lettere for myndighederne at komme efter de kriminelle.«

I dokumentarserien 'Den Sorte Svane' på TV 2 afslører skjulte optagelser, hvordan en underverden af bande- og rockermedlemmer samarbejder med advokater og »pæne forretningsfolk« om hvidvaskning af penge.

Dokumentarserien, der udkom tirsdag, har allerede udløst stribevis af stærke reaktioner fra politikere og fra flere af landets advokater.

Det har også fået en række personlige konsekvenser.

Erhvervsmanden Carl Christensen har trukket sig fra alle bestyrelsesposter.

Gældsstyrelsen har indledt en undersøgelse af de konkurssager, som advokat Nicolai Dyhr har behandlet og fjernet ham fra styrelsens advokatpanel.

Odense Kommune har stoppet samarbejdet med advokatselskabet Horten, indtil firmaet er kommet med en intern og ekstern undersøgelse.

Også i Aalborg Kommune overvejer man det videre samarbejde med Horten.