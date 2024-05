Der er stort set ikke noget at komme efter fra myndighedernes side i håndteringen af en række sager om grænseoverskridende adfærd på Borup Skole i Køge.

Faktisk er der kun én enkelt lille ridse i lakken på håndteringen fra kommunens side i 23 relevante børnesager, der er blevet gennemgået i kølvandet på den stærkt opsigtsvækkende sag, hvor forældre fortalte om, at børn helt ned til seks år blev udsat for trusler, vold og seksuelle overgreb på Borup Skole.

Sådan lyder konklusionen på en rapport fra Kammeradvokaten, der nu ligger klar.

Efter voldsom kritik fra en gruppe forældre på Borup Skole i kølvandet om de mange historier om grænseoverskridende adfærd på skolen, bad Køge Kommune statens faste advokat, Kammeradvokaten, om at gennemgå samtlige sager på alle skolens klassetrin, hvor der var mistanke om vold og overgreb mellem eleverne fra januar 2022 og frem til 26. februar 2024.

I alt drejer det sig om 23 børnesager.

Ifølge den nye rapport har Familiecenter Køge i Børne- og Uddannelsesforvaltningen handlet i overensstemmelse med loven i alle de sager, som Kammeradvokaten har gennemgået.

Skoleledelsen på Borups Skole kom også i heftig modvind for deres håndtering, eller ifølge kritikerne mangel på samme, af de opsigtsvækkende sager på skolen.

Ifølge den nye rapport har skolen dog overholdt sin underretningsligt i samtlige sager på nær én.

Kammeradvokaten skriver dog også, at skolen tidligere burde have lavet en samlet handlingsplan for problemerne i især én klasse på skolen.

Samtidig vurderer man ikke, at Borup Skole i »fuldt tilstrækkeligt omfang« har overholdt de forpligtelser, en skole ifølge undervisningsmiljøloven har til at sikre eleverne i navnlig en klasse et godt undervisningsmiljø, sådan at undervisningen kan foregå »sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.«

Advokatfirmaet skriver videre i rapporten, at man ikke har taget stilling til, hvad der rent faktisk er foregået på Borup Skole, hvor fire børn i indskolingen skulle stå bag en række overgreb mod jævnaldrende skoleelever, hvoraf særligt to har været aktive.

Advokaterne har altså ikke talt med hverken forældre, børn eller andre relevante parter om de konkrete episoder på skolen.

Det ville ifølge rapporten »forudsætte en meget omfattende afdækning af de enkelte identificerede episoder på Borup Skole«, og det er altså ikke sket som en del af arbejdet med rapporten, der alene tager stilling til, hvorvidt myndighederne har levet op til deres ansvar i forhold til lovgivningen.

I februar måned bragte TV 2 en række historier om voldelige og seksuelle overgreb mellem børn på Borup Skole i Køge Kommune.

Ifølge TV 2 startede sagen, da en kun ni-årig pige sagde til sin mor, at hun troede hun »havde en baby i maven.«

Forældrene reagerede og kontaktede skolen, hvilket blev startskuddet til en omfattende sag om horrible forhold mellem helt små elever på skolen.

Flere elever i alderen seks til 11 år havde oplevet at blive slået med jernrør, truet på livet og udsat for seksuelle krænkelser.

En elev havde sågar oplevet selv at blive tvunget til at slå andre for selv at undgå at blive banket.

Der blev på Køge Kommunes foranledning indkaldt til såkaldte »dialogmøder,« med skolen, kommunen og de oprørte forældre.

»Jeg har det ad helvedes til. Jeg er faktisk virkelig sur. Der bliver ikke svaret på vores spørgsmål, og der bliver talt udenom,« sagde Christina Nielsen, der har børn i indskolingen, i februar til DR.