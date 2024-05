Onsdag eftermiddag blev en person dræbt i Amsterdam efter et sammenstød med en tændt flymotor.

Flyet havde destination mod Billund, og på et af sæderne sad danske Stig Hellstern ved siden af sin kone, med frit udsyn til ulykken.

Det var en tydeligt rystet mand, B.T. fangede på en telefon fra Schiphol lufthavn i Amsterdam onsdag aften.

»Det er en forfærdelig hændelse,« siger Stig Hellstern.

Sådan så der ud omkring flyulykken. Foto: Privatfoto: Stig Hellstern

Han har brugt mange timer ombord på flyvemaskiner, men da KLM's fly satte kursen mod Danmark, bemærkede han hurtigt, at noget var helt galt.

»Vi var ved at taxi ud på landingsbanen, da flyet begyndte at ryste helt vildt i den ene side ved venstre motor. Jeg har fløjet rigtig meget, men jeg sagde til min kone 'Det her har jeg aldrig prøvet før, men hvis motoren ryster så meget, har jeg ikke lyst til at flyve med det her fly'.«

I første omgang forkastede flyets piloter, at rystelserne var alvorlige.

»Piloterne troede først, at der var tale om en brand i flyets venstre motor, og sagde over flyets højtalere, at de havde tjekket det hele, og at alt var fint.«

Men Stig Hellstern var ikke enig.

»Jeg kiggede ud af vinduet, og kunne konstatere, at det ikke var fint,« siger han.

Han havde frit udsyn, til den ulykke, landingsbanen nu dannede rammen for.

»Vi sad desværre på første række til ulykken. Vi så ikke, at det skete, men vi så, at det lige var sket. Ved motoren kunne jeg se, at der lå en gul vest og nogle andre ting, jeg ikke vil komme nærmere ind på.«

To minutter senere åbnede kaptajnen døren til flykabinen og bad alle passagerer trække skodderne ned, for at skærme dem, for det syn, der mødte Stig Hellstern.

Efter at have ventet i en times tid blev alle på flyet evakueret fra flyets højre side.

»Det foregik stille og roligt, men det vrimlede med politi og ambulancereddere, der heldigvis havde spærret området af, så vi ikke kunne se noget.«

Der ventede de to danskere tre kvarters afhøring af politiet, fordi de sad så tæt på ulykken. Noget de meget gerne stillede sig til rådighed for.

Er I blevet tilbudt krisehjælp?

»Nej, det er vi ikke.«

Parret blev dog ikke mødt helt uden empati.

»Der kom en lufthavnspræst og spurgte, om vi var okay. Jeg kunne godt mærke, jeg fik en klump i halsen, for det er jo ikke hverdagskost det her. Efter omstændighederne har vi det udmærket, der er nogen, som har det langt værre,« siger han, der mener, at tankerne bør sendes andetsteds hen.

»Jeg tænker på familien til den omkomne, og ikke mindst kaptajnen på flyet, der også var meget rystet.«

Når det er sagt, er Stig Hellstern og hans kone ikke uberørte af episoden.

»Det er klart, at når jeg har været vidne til en, der omkommer, så ville jeg være et underligt menneske, hvis jeg sagde, jeg havde det rigtig godt. Det har jeg ikke.«

Da B.T. talte med danskeren omkring klokken 18, ventede ægteparret på at flyve hjem til Danmark.

»Det bliver godt at komme hjem og tage hul på hverdagen igen,« siger Stig Hellstern.

Det er endnu uvist om den afdøde er en mand eller kvinde, eller om personen var passager eller medarbejder. Det undersøger det hollandske arbejdstilsyn nu.

»Hvis der er sket en arbejdsulykke, vil vi starte en strafferetlig efterforskning,« siger en talsmand fra arbejdstilsynet til det hollandske medie AD.