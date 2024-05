Forskellige livsværdier har ført til bruddet mellem musikeren Chief 1 og onlinecoachen Gitte Mia Salling. Det fortæller Chief 1 til Ekstra Bladet.

Efter syv år sammen er kærligheden bristet mellem musikeren Chief 1 og onlinecoachen og fitnesskædeejeren Gitte Mia Salling.

Parret havde forsøgt at redde det skrantende forhold, men måtte til sidst gå fra hinanden.

Det fortæller Chief 1, der bærer det borgerlige navn Lars Pedersen, til Ekstra Bladet.

- Vi måtte indrømme, at vi har forskellige livsværdier - det troede man på, kunne forenes. Men der er bare noget her i livet, der ikke kan forenes - uanset hvor meget man prøver, siger Chief 1 til avisen.

Han tilføjer, at der ikke har været decideret drama omkring bruddet, men at det ikke har været let - heller ikke rent praktisk, da de har bygget et hus sammen og derudover har en lejlighed i Spanien.

- Når det er sagt, så er vi nok der, hvor vi skal være nu, og det er det vigtigste, siger Chief 1 til avisen.

Chief 1 optræder både på scenen i eget navn, men har også været en del af rapgruppen Rockers By Choice.

Han er også kendt som producer. Blandt andet for gruppen Sound of Seduction, som blandt andre bestod af Remee, som Chief 1 efterfølgende har arbejdet meget sammen med, og af sangerinden Christina Groth, som Chief 1 i mange år dannede par med. Sammen har de en søn.

