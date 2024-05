Han er før blevet brugt som blikfang for svindlere, der vil fralokke penge fra Facebook-brugere.

Og nu er det så sket igen for iværksætteren Jesper Buch, der er kendt fra DR-programmet 'Løvens Hule''

Denne gang bliver han brugt til at reklamere for en investeringsplatform, der kan »gøre hvem som helst til millionær indenfor 3-4 måneder.«

Det skriver tjekdet.dk.

Annoncerne på Facebook leder videre til en falsk artikel fra Berlingske.

Jesper Buch har ikke meldt svindlen til Meta.

»Meta tjener penge på, at jeg bliver misbrugt, og at andre mennesker bliver misbrugt. Jeg synes faktisk, det er ret kvalmende.«

For nylig kunne Politiken fortælle, at 49 kendte personer i de seneste seks år er blevet misbrugt i falske artikler og på investeringssider.

Her blev Jesper Buch også nævnt sammen med navne som skuespilleren Mads Mikkelsen, statsminister Mette Frederiksen og erhvervsmanden Kjeld Kirk Kristiansen.

I en mail til mediet beklagede Meta, som står bag Facebook og Instagram, at den slags falske annoncer kan findes hos dem.

»Det er naturligvis skadeligt for Meta, når alverdens berømtheder og personligheder skælder os ud over, at den her slags annoncer kan findes hos os. Kunne vi fjerne svindlen helt og med det samme, gjorde vi det meget gerne, men det er sværere, end man skulle tro, selv for store platforme som os« skriver Martin Ruby, der er Metas politiske chef i Norden.