Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) varsler nu mulige stramninger for kriminelle på førtidspension.

»Jeg er så fortørnet og forarget over, at det her finder sted i vores land,« siger hun.

Udtalelsen falder efter TV 2 dokumentaren ‘Den sorte svane’, hvor skjulte optagelser afslører, at en underverden af bande- og rockermedlemmer samarbejder med advokater og »pæne forretningsfolk« om hvidvaksning af penge.

Herunder svindles der ved hjælp af de såkaldte fakturafabrikker, viser dokumentaren, og to af de medvirkende Bandidos-figurer er på førtidspension.

Fasar Abra Rajar

»Jeg er gal over, at man på den ene side kan lade danskerne betale for deres ydelser hver eneste måned samtidig med, at de tjener penge på kriminalitet, der underminerer vores samfund. Det er så forargeligt,« siger Ane Halsboe Jørgensen.

Ifølge TV 2 er Bandidos-rockeren Fasar Abra Raja førtidspensionist samtidig med, at han hvidvasker penge og ulovligt deponerer forurenet byggeaffald.

Over for mediet afviser rockeren gennem sin advokat at have foretaget sig noget af det, der fremgår i dokumentaren.

En anden medvirkende – det højtstående Bandidos-medlem Jimmy Skjoldborg – har efter eget udsagn ikke haft et rigtigt arbejde, siden han var 22 år og deltager også i hvidvask samtidig med, at han er førtidspensionist. Han har ikke ønsket at udtale sig til TV 2.

»Førtidspension er for dem, der slet ikke kan forsørge sig selv – heller ikke med et fleksjob. Det skal være så varigt, at man ikke har nogen arbejdsevne. Jeg kan ikke se, at det at gøre en stor indsats i forbindelse med organiseret kriminalitet er forenligt med at være på førtidspension,« siger Ane Halsboe-Jørgensen og understreger, at hun kun kan svare overordnet og ikke på de konkrete sager.

Beskæftigelsesminster Ane Halsboe Jørgensen er forarget over, at kriminelle kan være på førtidspension.

Hvad vil du gøre ved det?



»Jeg synes, at man skal overveje, om alvorlig kriminalitet skal være en skærpende omstændighed i forhold til helt at fjerne førtidspensionen. I dag er det sådan, at en dømt kan få nedsat sin ydelse i tre år, så den er på det allerlaveste niveau, hvis man har siddet inde for eksempelvis bandekriminalitet,« siger ministeren og fortsætter:

»Der er et behov for at udrede juridisk, om man ved gentagende alvorlig kriminalitet simpelthen skal kunne tage førtidspensionen fra de kriminelle,« siger Ane Halsbo Jørgensen.

De fleste danskere går på arbejde hver dag og betaler halvdelen af deres indtægt i skat. Og så ser de det her program og tænker: Hvad er det lige, der foregår her? Hvad vil du sige til de danskere, der mener, at noget er ravruskende galt?



»Grundlæggende er Danmark et godt land, hvor danskerne går på arbejde og er noget for nogen og for fællesskabet. Derfor gør det ekstra ondt at se de her lave kriminalitet og få offentlige penge samtidig. Jeg er forarget over det, og det kan jeg godt forstå, hvis andre er. Derfor skal vi lære af det og slå hårdt ned på det,« siger ministeren, der har set tre af seriens fem afsnit.

Har I politikere gjort det godt nok, når nu det her kan lade sig gøre?



»Altså det her skal ikke finde sted i vores land, og når det kommer frem, så skal vi stramme bardunerne. Og vi skal se på, om lovgivningen er stram nok, og om myndighederne har de muskler, der skal til,« siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Afsløringerne i 'Den sorte svane' har været mulige, fordi TV 2 har brugt en muldvarp, der i skjul har optaget de kriminelle og deres metoder.