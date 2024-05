Den kriseramte dagligvarekoncern Coop, der driver Brugsen, Kvickly og 365discount, nedlægger et datterselskab for at spare penge.

Helt konkret drejer det sig om investeringsselskabet Coop Invest, skriver mediet Dagligvarehandlen.

I april kom det frem, at Coop havde et samlet underskud på 717 millioner kroner sidste år, og OK med 750 tankstationer har som nye medejere måttet kaste et stort beløb ind i dagligvarekoncernen.

Begrundelsen for at nedlægge datterselskabet er, at foreningen Coop amba skal være enklere og billigere at drive.

»Vi har skudt nærmest alt, hvad Coop amba har, ind i Coop Danmark for at sikre fremtiden for det største datterselskab og en af Danmarks største virksomheder med omkring 40.000 medarbejdere. Derfor har foreningen ikke råd til at have det samme setup som i dag,« siger formand for Coop amba, Pernille Skipper, til Dagligvarehandlen.

Coop Invest har haft ansvar for flere virksomheder, der helt eller delvist er ejet af Coop amba.

Det betyder, at FDB Møbler, reklamebureauet Republica og African Coffee Roasters vil blive direkte datterselskaber under Coop amba.

Pernille Skipper melder også ud, at der er sat proces i gang, så der kommer mere »modernisering« og »forenkling« i dagligvarekoncernen.

