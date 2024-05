10. april døde O.J. Simpson af kræft.

Det 76 år lange liv kørte i de unge år på skinner, idet han både havde succes som footballspiller og efterfølgende stablede en skuespilkarriere på benene.

Men alt krakelerede, da hans ekskone Nicole Brown Simpson og hendes ven Ron Goldman i 1994 blev slået ihjel, og anklagemyndigheden mente, at O.J. Simpson var gerningsmanden.

Siden fulgte en spektakulær retssag, hvor han blev frikendt.

O.J. Simpson på anklagebænken. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix

Efterfølgende anlagde Ron Goldmans familie dog et civilt søgsmål mod O.J. Simpson. Her tabte O.J. Simpson og blev dømt til at skulle betale 221 millioner kroner i erstatning til ofrenes familier.

Netop familierne – eller helt specifikt Nicole Browns tre søstre – reagerer nu på O.J. Simpsons død.

Det sker i et interview med ABC News.

»Jeg følte på en måde en form for lettelse,« fortæller Denise Brown om det øjeblik, hvor hun hørte om O.J. Simpsons død.

Men samtidig bragte O.J. Simpsons død også en konflikt op i dem, da de havde ondt af deres niece og nevø, som er børn af O.J. Simpson og Nicole Brown.

»Det er meget kompliceret. Men jeg har et forhold til børnene, som betyder alt for mig, og jeg var ... meget, meget ked af det på deres vegne,« fortæller Dominique Brown, en af Nicole Browns tre søstre.

På trods af de mange år, der er gået, siden deres søster blev slået ihjel, føles smerten lige så stor i dag.

»Smerten forsvinder ikke, den aftager ikke, den bliver ikke lettere. Men man gør det bedste, man kan, og kommer videre,« fortæller Denise Brown.

I interviewet fortæller Denise Brown også om, hvordan hun reagerede, da hendes søster fortalte om et voldeligt overfald, O.J. havde udsat hende for.

»Jeg spurgte hende om alt det, man ikke skal spørge om: 'Hvorfor kommer du ikke bare ud af det her forhold? Hvorfor forlader du ham ikke bare?'«

»Det er ting, man ikke siger, men det var jeg ikke klar over på det tidspunkt. Jeg spekulerer bare på, om jeg kunne have gjort mere for at hjælpe eller lytte til hende.«