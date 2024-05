Efter flere måneders spekulation og kaos er der nu endelig afklaring.

Storklubben FC Barcelona har været en skør tiden igennem, hvor deres nu tidligere træner, Xavi, først sagde han ville stoppe, senere blev overtalt til at blive, inden han så alligevel officielt annoncerede i maj, at han ville forlade Barcelona.

Og nu er Xavis afløser altså fundet.

Det bliver den tidligere tyske landstræner og Bayern München-træner Hansi Flick, der overtager roret i den spanske gigant. Det oplyser Barcelona på det sociale medie X.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

Hansi Flick har været uden arbejde, siden han blev fyret som tysk landstræner i september 2023 efter en svær periode med et skuffende VM i 2022.

Flick træder til i Barcelona på bagkant af en svær sæson, hvor de sluttede hele 10 point efter ærkerivalerne Real Madrid og i en sæson, hvor der har været kaos uden for banen.

Den tyske træner nød stor succes i sin tid hos Bayern München, hvor han stod i spidsen for den tyske gigant i 86 kampe.