Samantha Murphy forlod sit hjem om morgenen 4. februar for at tage en løbetur. Siden har ingen set hende.

Nu er der langt om længe sket et gennembrud i mysteriet om den australske mors forsvinden.

Sådan beskriver det australske medie News.com.au i hvert fald det fund, politiet har gjort onsdag.

Familien slog alarm, da 51-årige Samantha Murphy aldrig vendte hjem fra løbeturen i Woowookarung Regional Park nær hjemmet i Ballarat, og siden har politiet forgæves ledt efter både den australske kvinde og spor, der kan opklare, hvad der er sket med hende.

I marts blev en 22-årig mand anholdt og sigtet for drab, men beviserne i sagen har hidtil manglet.

I hvert fald indtil nu.

Onsdag blev et område nær Samantha Murphys hjem og Woowookarung Regional Park afspærret på grund af en omfattende eftersøgning, og her var der bid.

I en meddelelse oplyser politiet, at flere »genstande af interesse« blev fundet, og at eftersøgningen vil fortsætte.

Politiets efterforskere ses ved Samantha Murphys mands bopæl i Ballarat 7. marts. Foto: James Ross/EPA/Ritzau Scanpix

»Genstandene blev fundet under dagens målrettede eftersøgning, som involverede efterforskere og andre specialenheder ved politiet i Victoria og assistance fra det føderale politi,« siger politiets talskvinde.

Politiet vil ikke oplyse, hvilke genstande, der er fundet, men ifølge News.com.au drejer det sig blandt andet om en mobiltelefon.

Samantha Murphy havde sin mobiltelefon med, da hun 4. februar klokken syv om morgenen tog ud på en 14 kilometer lang løbetur i parkområdet, men hidtil har politiet ikke kunnet finde den.

Om det er Samantha Murphys mobiltelefon, der nu er fundet, er endnu uvist.

I forbindelse med anholdelsen af den 22-årige mand i marts virkede politiet ret overbeviste om, at man havde fanget Samantha Murphys drabsmand.

»Han er blevet sigtet for mord, så per definition mener vi, at det var et bevidst angreb på Samantha,« sagde ledende politikommissær Shane Patton dengang.

Nu kan de nye spor være med til at opklare drabssagen.