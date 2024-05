»Det var en voldsom oplevelse. Helt tosset.«

Ordene kommer fra De Konservatives spidskandidat til EU-Parlamentsvalget, Niels Flemming Hansen, der har sukkersyge, og derfor er han afhængig af insulin.

Han fortæller nu, hvordan han sidste år havde en grum oplevelse på et spansk apotek.

»I taxaen fra flyet til hotellet i byen Léon, så faldt min diabetespind ud af min lomme. Det vil sige, jeg stod i Spanien uden at have min diabetesmedicin. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre,« siger Niels Flemming Hansen.

Her er en diabetespind, der svarer til den, Niels Flemming Hansen mistede i taxaen i Spanien. Foto: Privat Vis mere Her er en diabetespind, der svarer til den, Niels Flemming Hansen mistede i taxaen i Spanien. Foto: Privat

Ved Google-søgning fandt han ud af, at der i 2012 blev lavet en aftale i EU om, at recepter udstedt i et medlemsland gælder i hele EU.

Niels Flemming Hansen tog derfor ned til første og bedste apotek, hvor han viste sin elektroniske recept fra Danmark.

Men så startede problemerne for alvor. Der er nemlig ikke nogen aftale om, at lige præcis elektroniske recepter gælder i hele EU.

»De så fuldstændig måbende ud i ansigtet. Hvad værre er, så havde vi svært ved at kommunikere, da de kun talte spansk og jeg talte engelsk, så det skulle løses med Google translate,« siger han og tilføjer:

»Vi stod og argumenterede om det i tre kvarter. Jeg viste dem reglerne på spansk og fik oversat 'I er nødt til at skaffe mig min medicin'.«

Bøvlet fik dog en glædelig udgang.

»De kontaktede en læge, der ikke kunne hjælpe, men den ene af de ansatte, kontaktede så apotekerskolen, der hjalp med at vise dem et billede af min pind fra Novo Nordisk. Efter et par timer eller tre fik jeg så min medicin,« siger Niels Flemming Hansen.

Han mener, at andre danskere, der ligesom han har en elektronisk recept, står med en usikkerhed, når de er ude at rejse i EU.

»Det skal ikke være sådan, at folk er nervøse for at tage på ferie,« siger Niels Flemming Hansen.

'Skal ske på sigt'

På EUs hjemmeside fremgår det, at der lige nu ikke er mulighed for, at apoteker i alle EU-lande kan finde den digitale recept, og det i stedet kræves papir fra ens læge.

B.T. har været i kontakt med Sundhedsdatastyrelsen, der oplyser, at det er korrekt, at man som dansker fysisk skal have en rejserecept med, hvis man skal have udleveret receptpligtig medicin i udlandet.

Så det er ikke nok med en digital recept på medicin, der er mest normtalt i Danmark.

»EU-projektet European Health Data Space arbejder med, at det på sigt kan håndteres elektronisk,« oplyser Sundhedsdatastyrelsen.

Diabetesforeningen bakker op om, at der findes en løsning på, at elektroniske recepter kan bruges i andre lande.

»Det er dog ikke et problem, som vi hører om fra vores medlemmer,« siger Tanja Thybo, der er chef for forskning og viden hos Diabetesforeningen.

Niels Flemming Hansen, et EU-projekt arbejder allerede på, at hele EU på sigt kan håndtere digitale recepter. Er det ikke valgflæsk, at du kommer med din oplevelse for et år siden nu så tæt på EU-Parlamentsvalget?

»Jeg har faktisk arbejdet på det her noget tid uden at gå i pressen med det. Projektet har været på vej i nogen år, så jeg vil gerne have, at der kommer mere speed på,« siger han.

