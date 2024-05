TV 2- dokumentaren, der omhandler afsløring af hvidvask og skatteunddragelse, 'Den sorte svane' får yderligere konsekvenser.

For den sjællandske erhvervsmand og tidligere lokalpolitiker Carl Richard Christensen trækker sig nu fra samtlige af sine bestyrelsesposter, efter at han har været en del af den afslørende dokumentar, skriver Finans.

Carl Richard Christensen også kendte som Carl 'Calle' Christensen spiller en fremtrædende rolle i dokumentaren da, det kommer frem, at TV 2s muldvarp tidligere har gjort forretninger med erhvervsmanden, som tog imod en skotøjsæske med kontanter og overførte penge tilbage til muldvarpens bankkonto.

Skotøjsæsken blev videregivet for år siden, men Carl 'Calle' Christensen husker i dokumentaren, som det var i går.

»Vi havde jo en deal på, at når du ville have en overførsel på 1 million, så kom du med 1,15 millioner kroner, tror jeg det var,« siger han på de skjulte optagelser, hvorefter han erhvervsmanden så tilbyder at lave den samme model igen.

»Du kunne sagtens have lavet noget juridisk assistance for mig det sidste halve år. Det har du gjort op, det fakturerer du. Jeg har fået noget af dig, og du får noget af mig,« siger han på optagelserne.

TV 2 skriver, at af erhvervsdatabasen BIQ fremgår det, at Carl Richard Christensen mandag udtrådte af bestyrelsen i disse selskaber:

Euro-Cleaners A/S

EURO-WORKERS A/S

EUROHOLDING 1 ApS

K/S KØGE

ERHVERVSPARK LOLLAND A/S

HOLEBY INDUSTRIGRUNDE

HOLEBY HOLDING A/S

TEAM SYDHAVSØERNE A/S

Østersøens Perle A/S.

Carl 'Calle' Christensen oplyser dog til Finans, at han lægger afstand til den måde, han bliver fremstillet på samtidig med, han afviser, at han har været villig til at medvirke til hvidvask og skatteunddragelse.

Han afviser desuden at deltage i et interview med mediet.

I går sendte håndboldklubben Team Sydhavsøerne en pressemeddelelse ud om, at »formand Carl Christensen er d.d. med omgående virkning fratrådt bestyrelsen.«

Det sker efter TV2´s omtale af Carl Christensen og dennes udtalelser i TV 2-udsendelsen 'Den Sorte Svane'.

»Udtalelserne og det handlingsforløb der gengives i udsendelsen er selvsagt uforeneligt med et bestyrelsesvirke i TSØ,« skriver de yderligere.