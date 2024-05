Holger Runes træner har andet end sin danske tennisjuvel at tænke på.

Franske Patrick Mouratoglou har også travlt, når han ikke lige står på træningsbanen eller sidder i danskerens boks under kampene ved French Open.

For stjernetræneren kommenterer nemlig kampe fra grand slam-turneringen i Paris på en fransk tv-kanal.

Og det er på trods af, at Holger Rune i efteråret stoppede samarbejdet med Patrick Mouratoglou efter en periode, hvor danskeren var utilfreds og følte, at franskmanden havde været for uengageret.

Foto: Dimitar Dilkoff/AFP/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke et problem for Danmarks bedste herrespiller, at Mouratoglou har andre jobs, der kræver en del tid uden for træningsbanen.

»Jeg vidste, hvad jeg gik ind til, da vi fandt sammen igen. Og at han skulle kommentere på fransk tv. Men jeg er stadig hans førsteprioritet,« forklarer danskeren, da han bliver spurgt ind til trænerens tv-rolle på et pressemøde efter tirsdagens sejr ved French Open.

Holger Rune og den franske stjernetræner overraskede hele tennisverdenen, da parterne i februar annoncerede, at de havde besluttet at genoptage arbejde efter det hårde brud i 2023.

Og denne gang blev forventningerne til samarbejdet da også afstemt markant mere, end det gjorde i første periode, lyder det videre:

Patrick Mouratoglou har også travlt uden for træningsbanen. Foto: Henry Romero/Reuters/Ritzau Scanpix

»Vores træninger bliver jo heller ikke lagt i forhold til, hvornår Patrick skal kommentere. Hvad end han bruger sin fritid på, det mærker jeg ikke noget til. Jeg kan skrive til ham døgnet rundt, og han er der hele tiden for mig.«

I flere måneder efter tilbagekomsten var det i øvrigt ikke ret meget, man hørte til Mouratoglou, indtil han i stort interview med B.T. satte ord på sit comeback i Rune-lejren.

Her afslørede han blandt andet, at det var ét særligt opkald fra danskeren, der ændrede alt.

Og at begge parter efterfølgende havde en lang snak om tingene, hvor de blev enige om at give samarbejdet et nyt forsøg.

Holger Rune gik tirsdag videre til anden runde ved French Open efter en sikker sejr over britiske Daniel Evans.

