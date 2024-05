Før i tiden lød anbefalingerne på tre dage. Nu er de blevet mere end fordoblet.

De norske myndigheder har opdateret deres anbefalinger for, hvor længe folk skal kunne klare sig selv i tilfælde af en krisesituation.

Tidligere lød anbefalingen på tre dage, men nu er de norske beredskabsanbefalinger opjusteret til, at borgere skal kunne klare sig selv i syv dage. Det skriver det norske medie VG.

De tidligere anbefalinger, der lød på, at borgere skulle kunne klare sig selv i tre dage blev fastlagt i 2018 af Direktoratet for samfundssikkerhed og beredskab (DSB red.) i Norge.

Det er samme offentlige instans, der nu mener, at anbefalingerne skal mere end fordobles.

»Der er sket meget siden 2018. Der har været en del klimarapporter fra FN, der har været mange naturkatastrofer, terrorangreb og en skærpet sikkerhedspolitisk situation,« fortæller Elisabeth Aarsæther, der er direktør for DSB, til VG.

Derfor mener direktøren, at der er en ekstragod grund til, Norge skal være ekstra forberedt – og det gælder også hos privatpersonen.

I Danmark siger den nationale beredskabsplan for, hvor længe man skal kunne klare sig selv ikke syv dage, men tre dage. Sådan har det været i mange år i Danmark. Alligevel er der flere og flere danskere, der forbereder sig på, hvad de skal gøre, hvis der opstår en pludselig krise.

Derfor har B.T. også talt med en af Danmarks førende eksperter i beredskab og sikkerhed om, hvordan man selv kan forberede sig på en krisesituation. Du kan læse artiklen ovenfor.