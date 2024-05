I Københavns Kommune har man mistet tillid til sin største juridiske rådgiver, advokathuset Horten.

Det siger flere borgmestre onsdag i kølvandet på skjulte TV 2-optagelser, som viser en nu fyret partner i selskabet hjælpe kriminelle med at skjule hvidvask.

»Det er rigtig, rigtig uhyggelige billeder, som TV 2 kan vise,« siger sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

»Manden har været partner i Horten, han har siddet i ledelsen og på den måde været med til at udnytte offentlige institutioner og hjælpe nogle af de værste kriminelle, vi har«.

»Det har jeg svært ved at se være foreneligt med at være en af de største leverandører til både kommuner og staten«.

Der er »ikke nogen tvivl om«, at tilliden til Horten har lidt et knæk, siger Welling.

Uden at kende det specifikke omfang bekræfter hun, at Horten hvert år modtager millioner af skattekroner fra Københavns Kommune for at rådgive i juridiske spørgsmål gennem en fast rammeaftale.

Horten er nok et af de advokatfirmaer, som kommunen bruger mest, siger Welling.

For at få genoprettet tilliden til selskabet vil hun nu derfor sammen med beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) kræve en omfattende redegørelse fra Horten, som skal vise, om kommunen kan stole på firmaets etik.

»Om der er flere af deres advokater eller partnere, der har ageret på denne måde. Det håber jeg selvfølgelig ikke; jeg håber, at det er en enlig svale,« siger Welling.

»Men jeg har klart brug for at vide, når så mange af københavnernes skattekroner bliver lagt i et advokatfirma som Horten, at det er et firma, som man kan stole på«.

Kommer der flere møgsager frem, er Wellings ikke i tvivl:

»Grundlæggende vil det være min indstilling, at så dropper vi samarbejdet.«

Hun bemærker dog, at et kontraktbrud rent juridisk muligvis ikke er ligetil.

Lütken, som i en pressemeddelelse kalder tilliden til Horten 'tyndslidt, vil også have undersøgt, om den nu fyrede advokat – eller advokater, som har været tilknyttet ham – har arbejdet på projekter for Københavns Kommune.

Samtidig vil han have selskabet til at gennemgå sit kundekartotek for at se, om der er flere rockere og bandemedlemmer imellem.

»Hvis der er det, synes jeg, det ville være meget vanskeligt at kunne fortsætte samarbejdet,« siger Lütken, som kalder Horten for kommunens 'husadvokat'.

De to borgmestre vil foreslå at afkræve en redegørelse fra Horten under et økonomiudvalgsmøde i næste uge eller den efterfølgende, siger Lütken.

Borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S), har også onsdag sagt til Ritzau, at man er klar til at stoppe samarbejdet med Horten, hvis ikke kommunen får »en overordentlig god forklaring« fra selskabet oven på TV 2's dokumentar.

B.T. har rakt ud til Horten men har ikke haft mulighed for at få en kommentar fra selskabet inden artiklens publicering.