Græske Olympiakos vandt onsdag aften Europa Conference League med 1-0 over italienske Fiorentina.

Og dét resultat er ganske enkelt et mareridt for Danmark og dansk fodbold.

For med Olympiakos' sejr efter forlænget spilletid bevæger Grækenland sig forbi Danmark på den såkaldte koefficientrangliste, der afgør, hvor mange hold hver af de europæiske ligaer får med i de europæiske turneringer.

Aftenens græske triumf betyder, at Danmark glider ned på 16.-pladsen, hvorfor kun fire hold fra Superligaen vil være med i Europa i sæsonen 2025/2026.

Var Danmark blevet på 15.-pladsen, hvor Grækenland nu er, så var to danske hold med i kvalifikationen til selveste Champions League i 25/26, mens tre yderligere hold ville få chancen i Europa League og Conference League.

Var kampen mellem Fiorentina og Olympiakos endt uafgjort i forlænget spilletid, var Danmark også blevet på 15.-pladsen - så Olympiakos' sene mål i den forlængede spilletid var altså en spand kold vand i hovedet på Superliga-klubberne.

I den kommende sæson, 2024/2025, har Danmark fire pladser i de europæiske turneringer.

De fordeler sig således, at Superliga-mestrene fra FC Midtjylland træder ind i Champions League-kvalifikationen, mens pokalvinderne fra Silkeborg IF skal forsøge at kvalificere sig til Europa League.

Glipper det, så glider Silkeborg videre ned i Europa Conference League-kvalifikationen, hvor Superliga-andenpladsen Brøndby IF og vinderen af playoff-kampen fredag mellem FC København og Randers FC også træder ind.