I går modtog de en Michelin-stjerne. I dag er ordrebogen fuld.

Kun 81 dage efter at den københavnske restaurant Aure på Holmen åbnede, kunne restauranten mandag aften indkassere sin første Michelin-stjerne.

Det har givet travlhed tirsdag, hvor bookingerne er væltet ind, skriver TV 2-Kosmopol.

»Vi har fået 420 bookinger siden i går. Folk siger, at de vil have bord »whenever«,« siger manager og medejer Emma Nørbygaard til mediet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Restaurant Aure (@restaurant_aure)

Hun driver restauranten sammen med sin partner og medejer, Nicky Arentsen.

Sammen indkasserede de deres første Michelin-stjerne, mens han også vandt prisen Young Chef Award 2024.

Nicky Arentsen har en fortid på restauranter som AOC, Henne Kirkeby Kro og Jordnær, hvor han var souschef.

Alle tre steder har to Michelin-stjerner og kort før åbningen af Aure, sagde Nicky Arentsen i marts til Berlingske, at Michelin også var den stjerne, han på Aure ville række ud efter.

Nicky Arentsen og Emma Nørbygaard åbnede i marts restaurant Aure i et gammelt krudthus på Holmen. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Nicky Arentsen og Emma Nørbygaard åbnede i marts restaurant Aure i et gammelt krudthus på Holmen. Foto: Søren Bidstrup

»Vi vil skabe et sted, som ikke bare laver fantastisk mad, men også et sted, hvor man kommer igen og igen på grund af værtskabet og stedets særlige atmosfære, som vi vil forsøge at skabe. Men Michelin-stjerner går jeg selvfølgelig også efter.«

Det tog ham 81 dage at indfri dén ambition.

Dagen derpå skriver Aure-parret på Instagram:

»En Michelin stjerne!!! Det er den vildeste følelse, og vi er så taknemmelige for denne præstation kun 81 dage efter åbningen af restauranten.«

De takker gæster, familie, venner, leverandører og kolleger for støtten og skriver:

»Vi kan ikke vente med at se jer alle sammen i restauranten.«

Men det sidste kommer nok til at tage lidt tid.

Der er nemlig kun plads til 35 gæster i restauranten – og første ledige bord er at finde den 2. oktober.