Fotograferne var ved at falde over hinanden, da grev Nikolai i sidste uge dukkede op til et show under modeugen i Australien.

Ifølge det australske livsstilsmagasin GQ Australia, var han knap nået frem til døren, før der 'udbrød tumult' og pludselig var ‘fotografer overalt’.

Men der skal mere til at ryste den 24-årige model.

Da grev Nikolai dagen efter modeshowet gav et interview til magasinet, indrømmede han grinende, at det aftenen før havde været ‘lidt skørt’.

Han fortalte også at, det ikke er første gang, han har haft sammenstød med paparazzi-fotografer, men at han for det meste er i stand til at leve relativt ugeneret af pressen.

I interviewet siger han, at danskere sjældent generer ham, når han er i København, ligesom han stort set kunne leve i fred, da han sidste år i lidt mere end seks måneder boede i Sydney.

Både grev Nikolai og hans kæreste, Benedikte, læste sidste år et semester på University of Technology Sydney.

I februar vendte parret hjem til Danmark, men efter kun et par måneder er de nu begge tilbage i Australien.

Under det, som GQ Australia kalder et ‘hvirvelvindsbesøg down under’, nåede grev Nikolai at fortælle om sine fremtidsplaner.

Der er kun kort tid, til han er færdig med sit studie på Copenhagen Business School, for så snart han er tilbage i Danmark, skal han forsvare sin kandidatafhandling og er dermed færdiguddannet.

Både Nikolai og Benedikte læser på CBS. Mens han læser Sales Management, studerer hun Economics and Business Administration.

Bagefter drømmer han om et job, der kan kombinere hans interesser for business, mode og rejser.

»At studere i fem år har givet mig en masse fleksibilitet – jeg kan sagtens tage en uge ud og rejse – så øverst på min liste ville være at finde noget, der også giver en vis fleksibilitet,« siger han til det australske medie og tilføjer:

»Det ville være dejligt at kombinere mine forretningsstudier med et andet aspekt af mode, som jeg allerede arbejder med. Men vi får se.«

