»Vi vil ikke finde os i det!«

Sådan lyder det fra Østjyllands Politi om to grupper, der stødte sammen i et hidsigt slagsmål på åben gade efter en pokalfinale mellem rivalerne AGF og Randers' U19-mandskaber. Det skete tirsdag aften på Cepheus Park i Randers.

En video på Instagram-profilen GruppaOF, der blandt andet deler videoer af hooligan-slagsmål, viser de to grupperinger brage sammen uden for stadion. Her uddeles både slag og spark, mens forbipasserende ser til, inden de to grupper skilles.

Politiet bekræfter overfor B.T., at man nu efterforsker sagen for at identificere de personer, der var med i slagsmålet.

»Vi var der ikke, da slagsmålet brød ud, så da vi kom til, var grupperingerne gået hver til sit. Men vi vil ikke finde os i, at nogen slås på åben gade. Så vi efterforsker for at se, om man kan identificere folk, der var med til det her,« siger kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen til B.T.

Han mener ikke, at politiet kunne have forudset, at grupperne ville støde sammen trods rivaliseringen mellem de to klubber.

»Vi havde tilsyn derude med patruljer, der kørte forbi, men det er klart, vi ikke kan forudse, at der er to grupper, som kommer i slagsmål på den måde,« siger Jakob Christiansen og fortæller, at der ikke er indløbet meldinger om tilskadekomne – og ej heller nåede politiet at anholde nogen involverede.

Kampafvikleren hos Randers FC, Jesper Hansen, ærgrer sig over, at en festlig pokalfinale-dag fik sådan et efterspil.

»Det blev lukket ned rigtig hurtigt, men det er ærgerligt,« lyder det fra Jesper Hansen, mens AGF ikke har nogen kommentarer til sagen.

AGFs U19-mandskab tog sejren på banen med 2-1 over de kronjyske rivaler – og løftede altså pokalen efter 90 minutter.