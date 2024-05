52 grader nåede temperaturen op på onsdag, og nu er der varslet endnu varmere vejr.

De sveder i den grad i Pakistan i denne tid.

Det skriver ABC News.

I løbet af ugen skulle temperaturen lokalt kunne nå helt op på 55 grader.

Der er meldt om vanvittig varme over hele Pakistan i de kommende dage, som det her kan ses på dette vejrfoto taget fra rummet af NASA. Foto: NASA.

Myndighederne har da også opfordret alle til at blive inden døre og drikke rigeligt med vand.

Men mange overholder ikke den opfodring, da de er nødt til at gå ud for at tjene penge.

Det betød blandt andet, at hundredvis i sidste uge måtte behandles for hedeslag på sygehuse i hele landet.

UNICEF er nu ude at udtrykke stor bekymring for følgerne af hedebølgen, som forventes at rase en uge endnu.

Solen brænder i den grad igennem i Pakistan, hvor temperaturen nu har passeret 50 grader. Foto: Fida Hussain/AFP/Ritzau Scanpix

»Vi er dybt bekymrede for helbredet for babyer og små børn på grund af den voldsomme hede, der nu rammer flere lande,« siger Sajay Wijesekera, der er regionaldirektør i UNICEF i det sydlige Asien.

Han frygter, at millioner af børns helbred kan komme i fare, hvis ikke de bliver beskyttet for varmen og får tilstrækkeligt med væske.

Også i Indien er der hedebølge.

Onsdag nåede temperaturen op på 52,3 grader I New Delhi, og det er det højeste, der nogensinde er blevet målt i landet.

Der meldes om omfattende vandmangel i hovedstaden.