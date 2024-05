En familieven af det britiske kongehus har gode nyheder om prinsesse Kate.

Sådan lyder det i en artikel fra Vanity Fair, der angiveligt har været i kontakt med folk, der er tæt på den britiske kongefamilie.

Ifølge mediet går der langt kortere tid, før prinsessen er tilbage på arbejde.

Det var først meldt uofficielt ud i flere medier, at befolkningen først kunne forvente prinsessen tilbage i 2025.

Men familievennen kan fortælle, at det allerede kunne være i efteråret, at prinsesse Kate er tilbage på arbejde.

»Der er ingen tidslinje, og der er intet hastværk. Det bliver, når Kate føler sig klar, og når hun har fået grønt lys fra sit hold af læger. Men hun kommer 100 procent tilbage til arbejde, det er helt sikkert,« lyder det.

Prinsesse Kate er for tiden ikke på arbejde, men hun blev for nylig orienteret om noget af det arbejde, som hun er en del af for 'Royal Foundation Centre for Early Childhood'.

Dette skulle dog ifølge Buckingham Palace ikke ses som, at hun er tilbage på arbejde.

»Prinsessen af Wales er en stor drivkraft i projektet. Hun har været med i loopet om, hvad der sker, og hun har set en rapport, og hun har fået information om arbejdet. Hun er meget dedikeret til projektet, det har hun været i al den tid, hun har været engageret i kongehuset, men hun skal tage den tid, hun har brug for til at få det bedre,« lyder det fra en medarbejder fra paladset.

Familien har samlet sig om Kate for at være der for hende igennem hendes behandling. Foto: Leon Neal/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Familien har samlet sig om Kate for at være der for hende igennem hendes behandling. Foto: Leon Neal/AP/Ritzau Scanpix

Prinsesse Kate har ikke deltaget i nogle offentlige arrangementer siden julen.

Det skyldes hendes behandling for en unavngiven kræfttype.

Ifølge kilder er hun nu igennem meget af sin forebyggende behandling. Det lyder at, hun har 'rundet et hjørne', og at hun har det meget bedre.

»Det har været en stor lettelse, at hun kan klare medicinen, og hun har det bedre. Det har selvfølgelig været en udfordrende og bekymrende tid. Alle har samlet sig om hende. William, hendes forældre og hendes søster og bror,« lyder det til Vanity Fair.

Det er mest prins William, der har været i fokus i offentligheden den sidste tid, hvor han er blevet set med sønnen prins George sidste weekend.

For tiden er børnene på ferie.

Det formodes, at hele familien er på Amner Hall, hvor det forventes, at de skal tilbringe deres sommerferie.

Vil du vild med historier om de kongelige, så lyt til denne udgave af 'Kongehuset bag kulissen', hvor du kan høre kongehusekspert Thomas Larsen og kommunikationsrådgiver Morten Crone fortælle om kong Frederiks særlige styrker, og om hvordan han er på nær hånd.

Lyt i Spotify, på Apple Podcast eller ved at trykke play herunder.