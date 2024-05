522 kroner.

Det er blevet dyrt at tage på ferie. Og en af danskernes favoritter, Mallorca er ingen undtagelse.

For ifølge det tyske Mallorca Magazin, så er prisen på leje af liggestole og en parasol på stranden tredoblet.

Dermed er prisen steget til 69,60 euro, som svarer til 522 kroner. Førhen kostede det 25,30 euro, som svarer til 183 kroner.

Prisstigningen kommer dog også i kølvandet af, at man har indkøbt nye solsenge flere steder, som er udstyret med tykkere madrasser og eksklusive Bali-inspirerede parasoller.

Og de nye stole har vakt reaktioner blandt både turister og lokale.

Mange af de fastboende føler sig nemlig sat ud af spil på de strande, de tidligere nød.

Myndighederne på Mallorca har længe forsøgt at tiltrække en mere velhavende gruppe af turister, og denne prisstigning er en del af strategien for at adskille sig af med masseturismen.

Det nye tilbud er blandt andet i øjeblikket tilgængeligt på en af ​​de mest populære strande på Mallorca, Cala Major-området, som ligger vest for hovedstaden Palma. Det skriver Flysmart24, som også har skrevet om sagen.

Cala Major var den første strand, der introducerer disse dyre solsenge. Flere steder er begyndt at følge initiativet, og man regner med endnu flere, hvis tiltaget viser sig at være en succes.

Øens turistråd forsvarer prisstigningen med, at de nye solsenge byder på en helt anden oplevelse og standard end de gamle.