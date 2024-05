Anette Thomsen på 58 år fra Aarhus er mildt sagt utilfreds over Nettos måde at reklamere for varer, der skal forestille at være billige.

Og da hun fik at vide fra en medarbejder, hvordan det foregår, fik hun nok.

Anettes frustration tog for alvor form i februar, hvor hun så en såkaldt 'dejskærer' stå til 100 kroner som Spot-vare i Nettos avis.

»Jeg ville rigtig gerne have den dejskærer til, når jeg lavede kager. Der stod ikke, om den var på tilbud, men jeg tænkte den måtte være billig, siden prisen var i stor skrift med en cirkel om sig i reklamen,« siger Anette Thomsen, der er førtidspensionist.

Den var ikke i første Netto i Aarhus, og da hun kiggede i anden Netto uden held, gik hun til en medarbejder for at spørge efter dejskæreren.

»Jeg fik at vide, at der ikke var flere, og den havde altså stået til samme pris i 12 uger. Jeg regnede ellers med, at den var på tilbud, når den stod i avisen fra Netto. Det er så langt ude,« siger hun.

Seniorjurist i Forbrugerrådet TÆNK Marie Frank-Nielsen mener, at Anette Thomsens oplevelse tegner et billede af, hvordan kunderne kommer til at tro, at det er et tilbud på den vare, de læser om i avisen fra Netto.

En metode hun allerede har kritiseret Netto for at bruge for at lokke kunder i butikkerne.

Ifølge reglerne skal varerne først have været til en normal pris i mindst 30 dage, inden de sælges som tilbudsvarer. Men det gælder bare ikke for Spot-varer.

»Når man markedsfører en vare som spotvare i sin avis, er det oplagt at man som forbruger tænker, at der er der mulighed for at gøre et godt køb. Hvis det ikke er tilfældet, vil jeg gerne høre, hvad Netto mener, der gør netop denne vare til en spotvare,« siger Marie Frank-Nielsen.

Anette Thomsen er langt fra ene om at gå forgæves efter de reklamerede Spot-varer i Netto.

B.T. har i maj fortalt, hvordan kunder som Majbritt Hansen fra Vejen, Lis Rye Jensen fra Valby, Solwej Jensen fra Østerbro og Inge Nilsson fra Farum har droppet Netto, fordi de ikke kan finde de Spot-varer Netto i stor stil reklamerer for i deres aviser.

I en af Nettos aviser i den her måned var der netop mærket Spot ud for 150 af 205 varer, så de fylder en stor del.

Salling Group, der driver Netto, har da også reageret på kritikken med, at på Nettos kundeapp skal oplyses, om der er Spot-varer i den lokale Netto, der søges på.

I forhold til kritikken om at Spotvarer kan misforstås som tilbuds-varer, forklarer Jacob Krogsgaard Nielsen, der er pressechef hos Salling Group, at de forsøger at være »mest muligt transparent om priserne for at guide og hjælpe kunderne«.

»Det er desuden vores opfattelse, at de fleste kunder kigger efter, hvor de kan få den billigste pris i ugen på de varer, de søger - og altså bruger både vores og konkurrenternes aviser til at sammenligne aktuelle priser og ikke, hvad prisen var i sidste uge,« siger han og tilføjer:

»Og hvad angår prisen på dejskæren, må jeg sande, at jeg ikke kender den konkrete årsag.«

