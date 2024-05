Der bliver ingen Clara Tauson på banerne ved French Open onsdag.

Samtlige kampe – på nær på de to største baner – er nemlig blevet aflyst resten af dagen på grund af det regnvejr, der har ramt Paris.

Det meddeler arrangørerne.

Clara Tauson skulle ellers have mødt den tidligere French Open-vinder Jelena Ostapenko onsdag eftermiddag, men vejrguderne har været benhårde ved den franske hovedstad de seneste dage.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Og derfor må danskeren altså vente til torsdag, før hun igen kan betræde det ikoniske grusunderlag.

Regnvejret har efterhånden udviklet sig til lidt af et mareridt for de franske arrangører, der har aflyst samtlige doublekampe to dage i træk.

Onsdagens kampprogram nåede nærmest kun lige at blive sat i gang, før alle kampe på yderbanerne måtte afbrydes.

Det er nemlig kun på de to største baner, Philippe Chatrier og Suzanne Lenglen, der er tag over.

De mange tilskuere, som hele dagen har siddet og ventet under deres paraplyer, får dog refunderet deres billetter, lyder det fra arrangørerne.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår Clara Tausons andenrundekamp bliver spillet torsdag.

Og det er desuden uvist, om dagens aflysninger nu betyder, at Holger Runes andenrundekamp, som efter planen skal afvikles torsdag, bliver udskudt til fredag.

Du kan i øvrigt følge alle danskernes kampe live på bt.dk.