På baggrund af, hvad man kan se på de skjulte optagelser af advokaten Lise Roulund, politianmelder Advokatrådet hende nu.

»Jeg kan sige, at vi i dag har foretaget en politianmeldelse af Lise Roulund. Alene baseret på de ytringer og handlinger der bliver vist i dokumentaren,« siger formand for Advokatrådet Martin Lavesen til TV 2.

Anmeldelsen omhandler mulig medvirken til hvidvask, og overtrædelse af udlevering af fortrolige oplysninger.

I dokumentaren ses det, hvordan Lise Roulund udleverer fortrolige dokumentar til sin klient.

Politianmeldelsen er ikke den eneste dårlige nyhed Lise Roulund har modtaget, siden dokumentaren blev udgivet.

I 'Den sorte svane' fremgår det ifølge TV 2, at hun i mere end et år tilsyneladende har lagt konto til en Bandidos-rockers hvidvask.

Sideløbende har hun været advokat for rockeren.

Hendes udtalelser i programmet har nu ført til, at virksomheden AirHelp – der hjælper flypassagerer med at få kompensation i tilfælde af aflysninger og forsinkelser – har valgt at droppe samarbejdet med Lise Roulund.