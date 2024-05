Det, der fandt sted tirsdag eftermiddag på juridisk fakultet på Københavns Universitet var »uacceptabelt og uforeneligt med vores værdier.«

Sådan lyder det i et opslag, som Københavns Universitet har delt på det sociale medie X.

Opslaget kommer som reaktion på en voldsom episode, der udspillede sig tirsdag på Københavns Universitet.

Her deltog udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et debatarrangement om Europa i anledning af EU-valget.

Men til arrangementet mødte en gruppe demonstranter op, der mente, at et andet emne var langt vigtigere at bringe på banen. Nemlig konflikten mellem Israel og terrororganisationen Hamas.

I en video fra arrangementet kan man se en tydeligt frustreret Lars Løkke forsøge at indgå i dialog med demonstranterne.

Det lykkes dog tydeligvis ikke, idet demonstranterne bliver ved med at afbryde med råb, når udenrigsministeren forsøger at komme til orde.

Se en video fra episoden der udspillede sig på Københavns Universitet her:

»Han har haft syv måneder til at agere – i syv måneder har det her folkedrab været i gang. Der er ikke nogen dialog nu. Der er handling,« råber en af demonstranterne blandt andet, da en moderator opfordrede til dialog i stedet for råb.

Optrinnet endte med, at politiet eskorterede Lars Løkke ud fra arrangementet.

Nu har Københavns Universitet altså reageret på episoden.

I opslaget på X beklager de over for de studerende, der forlod arrangementet, på grund af demonstranterne.

»Desværre gjorde deltagende studerende det umuligt at afvikle arrangementet på grund af konstante tilråb. Flere tilhørere forlod, helt forståeligt, salen. Til jer beklager vi,« skriver de.

»Dagens forstyrrelse var uacceptabel og uforenelig med vores værdier og ordensregler som universitet, lyder det videre i opslaget.

— Københavns Uni (@koebenhavns_uni) May 28, 2024

Derfor vil Københavns Universitet nu undersøge hændelsen, og undersøge, hvordan man skal reagere på episoden, lyder det.

»Gentagne forsøg på at dæmpe og interagere med protesten slog fejl. KU går derfor i gang med at undersøge mulige opfølgningsspor både overfor de ansvarlige studerende og ift. vores fremadrettede beredskab,« afsluttes opslaget, der har Københavns Universitets Rektorat som afsender.

B.T. har forsøgt at få svar på, hvilke 'mulige opfølgningsspor' Københavns Universitet undersøger, og om man vil sanktionere de demonstrerende studerende.

Det har de ikke ønsket at svare på.