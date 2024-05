Midt- og Vestsjællands Politi har gennemgået en del videomateriale omkring det grønne område ved Hyrdehøj i Roskilde.

En 46-årige var ude at gå en tur i det grønne område sidste år, da hun blev stukket ned bagfra af en gerningsmand, der efterfølgende forsvandt fra stedet.

Politiet tror nu, at der er tale om en 21-årig kvinde fra Roskilde.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Kvinden er tiltalt for drabsforsøg, efter den 46-årig kvinde i september 2023 blev stukket i ryggen og nakken med en kniv.

Politiets efterforskning førte frem til, at den nu 21-årige kvinde kunne anholdes måneden efter.

I forbindelse med efterforskningen havde politiet gennemset et meget omfattende videomateriale fra kameraer i området, og det blev da også optagelser fra et overvågningskamera ved et supermarked, der førte politiet på sporet af den nu tiltalte.

»Sagen er et godt eksempel på værdien af videoovervågning. Jo nemmere og hurtigere vi kan få overblik over kameraer i et givent område, jo mere hjælper det vores efterforskning af især de alvorlige sager,« siger politikommissær Kim Lech fra Midt- og Vestsjællands Politi.

»Derfor opfordrer vi til, at flest muligt får registreret deres kameraer i politiets kameraregister.«