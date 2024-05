Statsminister Mette Frederiksen har løbende i sin statsministertid fået hård kritik for at være mere end almindeligt dårlig til at indrømme egne fejl.

Men nu er der indrømmelser på bordet fra statsministeren på talerstolen til Folketingets afslutningsdebat.

Statministeren er nemlig kommet til at falde i Instagram-fælden, og derved tro, at det skulle være en større tendens i samfundet, at danskerne drømmer om at vælge arbejdet fra.

»Jeg forsøgte at gå op imod den italesættelse, jeg synes, der findes i nogle kredse.Hvor man taler det at arbejde ned. Bruger udtryk som ’hamsterhjul’. Og giver indtryk af, at vores arbejdsliv altid skal være spændende og udviklende. For den enkelte,« lød det fra Mette Frederiksen før indrømmelsen faldt:

»Men i virkeligheden begik jeg en fejl. Jeg blev fanget ind i Instagram og fortællingerne om nogle få, der helt vælger arbejdslivet fra. For det er jo ikke det generelle billede,« sagde Mette Frederiksen.

Statsministerens udtaler om danskernes forhold til arbejde har skabt stor debat det seneste år.

I marts sagde Mette Frederiksen til en konference på Christiansborg, at »samlebåndene kører i Rusland 24/7«, mens den europæiske diskussion mest går på at ville arbejde mindre.

Det var et problem, lød det dengang fra statsministeren.

»Der noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Russerne går ikke hjem. De fortsætter, sagde hun før hun tilføjede:

»Og så er jeg ikke sikker på, at alle skal gå hjem klokken 16 fra samlebåndet.«

To måneder senere, på arbejdernes internationale kampdag 1. maj, lød det så fra Mette Frederiksen, at hun aldrig havde sagt, at der var nogle problemer med danskernes arbejdsmoral.

»Nogle gange når man deltager meget i den offentlige debat, så er der ting, der bliver taget ud af kontekst. Jeg har aldrig sagt, at danskerne skal blive ved samlebåndet efter klokken 16,« lød det.

Igen i dag gentager Mette Frederiksen så, at dem, der havde tolket hendes udsagn i retning af, at der skulle være nogle former for problemer med danskernes arbejdsmoral, tager fejl.

»Måske ramte jeg bolden skævt. Eller blev misforstået. Måske begge dele. I hvert fald blev det oversat til, at danskerne skal arbejde mere. Og det beder hverken regeringen eller jeg om,« sagde Mette Frederiksen.

Hun siger samtidig, at hun undervurderede modstanden mod at afskaffe store bededag.