Mette Frederiksen er i dag endnu en gang på tilbagetog fra sine tidligere udtalelser om danskernes arbejdsmoral, og nu er der kommet en helt ny forklaring på banen.

Det er nemlig Instagram, der spiller en hovedrolle i, at statsmisteren fik indtryk af, at en større gruppe danskere skulle gå rundt og drømme om helt at forlade arbejdsmarkedets 'hamsterhjul', og lade sig inspirere til at vende det konventionelle arbejdsliv ryggen.

Det forklarede Mette Frederiksen onsdag morgen i sin tale til Folketingets afslutningsdebat.

»Men i virkeligheden begik jeg en fejl. Jeg blev fanget ind i Instagram og fortællingerne om nogle få, der helt vælger arbejdslivet fra. For det er jo ikke det generelle billede,« sagde Mette Frederiksen.

Den nye forklaring er ifølge B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup, anden runde i Mette Frederiksens forsøg på at tage afstand til sine egne udtalelser om danskernes arbejdsmoral.

»Første runde rullede hun ud på arbejdernes kampdag 1. maj, hvor man måtte forstå, at hun var blevet misforstået. I dag kommer runde to, hvor man må forstå, at Instagram nu også har en del af skylden for, at hun ramte den debat skævt i forhold til både virkeligheden og danskerne,« siger Henrik Qvortrup.

»Alle, der har været bare to minutter på Instagram, ved, at man ikke kan konkludere, at det der fylder derinde er et retvisende billede af virkeligheden. Det er virkelig en opsigtsvækkende udtalelse fra landets statsminister at komme med – for ikke at sige noget foruroligende,« siger Qvortrup.

Han uddyber:

»Man måtte antage, at Mette Frederiksen som landets statsminister har et helt system bag sig til at klæde hende på med fakta om, hvordan virkeligheden derude forholder sig. I stedet må man nu forstå, at statsministeren baserer sine udtalelser på, hvad hun ser i sit Instagram-feed.«

Det har i mange år været til diskussion i dansk politik, hvorvidt politikerne i for høj grad baserer deres politiske forslag på enkeltsager i medierne.

»Der må man sige, det her er nyt. For nu må vi så forstå, at vi har et politisk system, hvor statsministerens udtalelser om politiske emner baserer sig på et indtryk, hun har fået på Instagram,« siger Henrik Qvortrup.

Han mener, statsministerens nye forklaring om at være ledt på vildspor af at kigge på sociale medier ligner et lidet vellykket forsøg på at forklare sig på en måde, som hun forestiller sig, at »almindelige mennesker«, der også kender til at falde i fælden med at bruge lidt for meget tid på sociale medier, kan forstå.

»Det får et skær af snobben ned ad ved at prøve at sige, at man også bare er et almindeligt menneske, men mon ikke der sidder en del danskere derude og undrer sig over den her forklaring fra en statsminister. Hvis målet var lukke debatten om danskernes arbejdsmoral, lykkes det i hvert fald heller ikke i dag,« siger Henrik Qvortrup.

Mette Frederiksen sagde også i sin tale til afslutningsdebatten, at hun undervurderede modstanden mod at afskaffe store bededag.