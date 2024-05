Israel skulle aldrig have indledt en krig mod Hamas efter den 7. oktober. De skulle i stedet have reageret med ‘sanktioner’.

Dét budskab præsenterer De Radikales udenrigsordfører Christian Friis Bach (RV) i tirsdagens afsnit af B.T.s debatpodcast Borgerlig Tabloid.

»Jeg kan jo opfattes som naiv, men jeg siger bare, at vi har prøvet så mange gange at løse verdens problemer med bomber og bekæmpe ekstremisme med bomber.«

Svaret falder efter, at medvært og politisk kommentator på B.T. Joachim B. Olsen spørger, hvordan Christian Friis Bach egentlig forestiller sig, at Hamas skal bekæmpes – hvis ikke gennem krig.

»Først og fremmest ved at isolere, sanktionere og retsforfølge dem. Det tror vi, havde været det allerbedste forsvar for Israel«, fortsætter Friis Bach.

Spørgsmålet er aktuelt, efter at FNs domstol, ICJ, har beordret Israel til at stoppe sin offensiv i Rafah. Israel har længe stået fast på, at offensiven er nødvendig for at udrydde Hamas. Ikke desto mindre mener Radikale Venstre – og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen – at Israel bør efterleve FNs dom.

Men Joachim B. Olsen deler langt fra Radikales 'løsning':

»Jeg synes godt nok, at det er mere end naivt!«

