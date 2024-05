Da en kvinde i Ringsted tirsdag eftermiddag blev ringet op, lød det fra den anden ende af røret, at hun talte med politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Kvinden gennemskuede dog, at noget ikke helt var, som det burde være – og fik svindleren til at smække røret på.

Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis seneste døgnrapport.

Klokken var 17.47, da politikredsen modtog en anmeldelse om sagen fra den 69-årige kvinde.

Hun fortalte, at hun var blevet forsøgt svindlet, efter en mand havde ringet til hende og hævdet, at han var fra politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

»Manden forklarede, at politiet havde standset et køretøj, hvori der befandt sig lånedokumenter med den 69-årige kvindes navn på, og at han som politimand nu var i færd med at standse svindlen,« oplyser Midt- og Vestsjællands Politi om sagen.

Manden oplyste også sit tjenestenummer samt et sagsnummer på den påståede svindelsag, lyder det.

»Manden forklarede, at han nu ville viderestille den 69-årige kvinde til banken. Kvinden fortalte manden, at hun nok selv skulle kontakte sin bank, og dette fik manden i røret til straks at afbryde opkaldet,« skriver politiet i døgnrapporten.

Kvinden alarmerede efterfølgende politiet om sagen.

Politiet har tidligere rådet til, at man beder om navnet på den person, der ringer, hvis man modtager et lignende opkald, hvorefter man rådes til at afslutte opkaldet.

Derefter kan man ringe ind til for eksempel banken eller politiets hovednummer og spørge efter, om vedkommende arbejder der, og om de kan bekræfte de oplysninger, som vedkommende over telefon har hævdet.

Derudover rådes du til aldrig at give private oplysninger, oplysninger om dit betalingskort eller andre personlige koder over telefonen.