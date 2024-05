Er du skarp nok til at svare rigtigt på B.T.s daglige quiz? Test dig selv her.

TV 2 er for tiden aktuel med en kontroversiel dokumentar, der har Mads Brügger som vært - hvad er titlen på dokumentaren? Den sorte svane

Den gule lemur

Mit liv med hund En britisk mand mistede for nyligt livet, efter hans fly blev ramt af voldsom turbulens - hvilket selskab kom flyet fra? Singapore Airlines

SAS

United Airlines Storbritannien skal afholde parlementsvalg, men hvornår? 4. juni

4. juli

4. august Hvem har Berlingske Media indgået et nyt, stort kommercielt samarbejde med? Conxept X

X-men

SpaceX F.C. Barcelona har fået ny træner - hvem? Hansi Flick

Morten Olsen

Jürgen Klopp

