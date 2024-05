Skrigene fra Bamse vil aldrig forlade Inge-Lise Skov Larsens hukommelse.

Det lød nærmest som et menneske, mens den ni år gamle, brune newfoundlænder skreg og kurrede rundt på gulvet i Inge-Lise Skov Larsens hjem tirsdag morgen.

»Jeg kunne se, at det gjorde rigtig ondt på ham, så det var forfærdeligt at se på,« fortæller Inge-Lise Skov Larsen.

Hun forsøgte at ae smerterne væk hos sin firbenede ven, men lige lidt hjalp det, og efter en akut tur hos dyrlægen blev det værste mareridt til virkelighed:

Bamse var død.

»Men hvad skete der dog?,« var den første indskydelse fra Inge-Lise Skov Larsen, der sammen med sin mand i fredags havde haft deres newfoundlænder en tur hos dyrlægen til vaccinationer og sundhedstjek.

Og her lød meldingen, at Bamse i hvert fald havde to år mere på vores jord.

Ægteparret fik dog svar på deres spørgsmål, da dyrlægen tog flere blodprøver af Bamse.

Han var blevet ramt af en nikotinforgiftning, og så kunne Inge-Lise Skov Larsen lægge to og to sammen.

»Mandag aften var min mand ude at gå med Bamse, og der har han spist en nikotinpose. Der ligger mange af dem i nærområdet, og hvad skulle ellers give en nikotinforgiftning?,« siger Inge-Lise Skov Larsen.

Der var intet unormalt ved Bamse om natten, men tirsdag morgen kom de første tegn.

For pludselig ville newfoundlænderen med en ellers uforstyrret, uovertruffen appetit ikke røre sin mad.

Og så begyndte Bamse altså pludselig et skrige, mens han kastede sin ni år gamle hundekrop rundt på gulvet.

»Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op, for min mand var på Fyn. Så han ringede til Bamses avler, der også er veterinærsygeplejerske hos vores dyrlæge, og hun kom med det samme og tog Bamse med videre til dyrlægen,« siger Inge-Lise Skov Larsen.

Det var sidste gang, hun så sin elskede Bamse.

Dyrlægerne kunne intet stille op.

Derfor beskriver hun også onsdag – cirka ét døgn efter Bamses død – sig selv som »fuldstændig knust.«

»Jeg er meget påvirket, må jeg indrømme. Jeg er ikke klar til at undvære min skøre skid, der var jordens sødeste hund. De røvhuller, der smider de nikotinposer,« siger den 75-årige kvinde, mens hun forsøger at holde sammen på sig selv:

»De skrig sidder stadig i mine ører.«

Og det er desværre ingen overraskelse for dyrlæge hos Dyrenes Beskyttelse, Anders Højgaard Tølbøll, at Bamse måtte lade livet efter mødet med nikotinposen.

»Det er meget farligt for dyr, da der er et højt indhold af nikotin i dem. Så det er en forgiftning, der påvirker nervesystemet, og hvis man er en lille hund eller måske i forvejen svækket, kan det godt føre til døden,« siger han og fortsætter:

»Derfor er vi også meget opmærksomme på det her problem med, at man efterlader nikotinposer i naturen. Det er et stort problem.«