Maj-udgaven af den franske version af modemagasinet Vogue bliver med sangerinden Celine Dion på forsiden.

Det skriver magasinet selv i et opslag på Instagram.

»Vi kan ikke tro, at Celine Dion er stjernen i vores maj-udgave. Hvilken gave!« skriver magasinet.

Den canadiske verdensstjerne trodser dermed også sin kroniske sygdom 'stiff person syndrome,' når hun på både billeder og videoer optræder i Vogue. Du kan se forsiden på maj-udgaven nedenfor.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Vogue France (@voguefrance)

Det var også i Vogue France, at den canadiske sangerinde tidligere på ugen fortalte om sin sjældne sygdom.

»Jeg har ikke overvundet sygdommen, for den er stadig i mig og vil altid være det. Jeg håber, at vi finder et mirakel, en måde at helbrede den på med videnskabelig forskning, men lige nu må jeg lære at leve med den,« forklarer den 56-årige sanger, der til daglig bor i Las Vegas.

Céline Dion forklarer, at hun fem gange om ugen gennemgår atletisk, fysisk og vokal terapi.

»Jeg arbejder med mine tæer, mine knæ, mine lægge, mine fingre, min sang, min stemme... Jeg er nødt til at lære at leve med det nu og holde op med at stille spørgsmålstegn ved mig selv.« forklarer hun til Vogue.

»Jeg har valgt at arbejde med hele min krop og sjæl, fra top til tå, sammen med et medicinsk team. Jeg vil være den bedste, jeg kan være. Mit mål er at se Eiffeltårnet igen!«