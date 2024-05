Mange børn ser frem til at tage en sjov tur i Tivoli eller Zoo med familien i sommerferien.

Men virkeligheden for tusindvis af danske børn er en anden.

Deres feriekalender er blank, for mor og far har ikke råd til at holde ferie, lyder meldingen fra Mødrehjælpen.

Organisationen forklarer i en pressemeddelelse, at en trist rekord sidste år blev slået. Med adskillige længder.

I 2023 modtog Mødrehjælpen således tre gange så mange ansøgninger til organisationens feriehjælp som tidligere. Og fra og med i dag er der åbnet for ansøgninger forud for årets sommerferie.

Ifølge Mødrehjælpen vokser flere end 47.000 børn i Danmark op i fattigdom, og for dem er kalenderen i sommerferiens seks uger fuldstændig blank.

»Ingen børn skal vokse op udenfor fællesskabet. Men det gør alt for mange i dag. De vokser op i fattigdom og lever konstant med afsavn. De føler sig anderledes, og bliver hele sommerferien mindet om, at de ikke har samme muligheder som klassekammeraterne,« siger Ninna Thomsen, som er direktør i Mødrehjælpen, i en pressemeddelelse.

»Det er klart, at det påvirker deres trivsel – både på den korte og lange bane,« slår hun fast.

En rundspørge i Mødrehjælpens familiepanel, som består af 2.000 familier, som tidligere har benyttet sig af et af organisationens tilbud, svarer 52 procent, at deres helbred begrænser deres muligheder for at tage deres børn med på oplevelsesture.

Og 31 procent svarer, at dårligt helbred begrænser mulighed for at fragte børn til og fra fritidsaktiviteter i det daglige.

»Børnene betaler prisen, når pengene er små, og mor og far mangler overskud – og sådan er hverdagen i rigtig mange familier,« siger Ninna Thomsen.

»For selvom mange det seneste år har fået mere mellem hænderne og mere overskud, er en stor gruppe børnefamilier stadig voldsomt pressede. Priserne på almindelige dagligvarer er stadig tårnhøje, og de må hver dag må prioritere benhårdt,« siger Ninna Thomsen.

Mødrehjælpen peger på, at beregninger fra Nordea viser, at en gennemsnitlig dansk familie bruger omkring 40.000 kroner mere om året på helt almindelige udgifter som fødevarer og el i forhold til for to år siden.

