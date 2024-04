Er den amerikanske præsident Joe Biden i virkeligheden død og begravet, mens han spilles af den kendte canadiske komiker og skuespiller Jim Carrey?

Svaret er selvfølgelig nej. Men ikke desto mindre er det en teori, som gennem længere tid har floreret dybt på de sociale medier.

Da det sidenhen legendariske tv-klip udkom fra comedy-duoen The Good Liars i 2022 kunne folk ikke tro deres egne øjne.

Det kunne intervieweren Jason Selvig heller ikke, da han hørte en kvinde komme med den vilde teori.

»Vent, vent, vent …« sagde Jason Selvig og tog sig til tindingen.

»Du tror, at Jim Carrey bar en maske og fungerede som præsident?,« fortsatte han.

Da klippet siden blev sendt i april 2022, var det kun lidt over et år efter, Joe Biden havde overtaget præsidentposten i USA fra Donald Trump.

Mange på den yderste amerikanske højrefløj var stadig voldsomt frustrerede over, at Trump ikke genvandt præsidentposten.

Og derfor fik konspirationsteorien stadigt flere følgere. Ikke mindst blandt følgere af QAnon-bevægelsen.

Her er tanken blandt meget andet, at Bill og Hillary Clinton, Pave Frans, Dalai Lama, Oprah Winfrey og Tom Hanks sammen driver en satanistisk pædofiliring fra kælderen i et pizzeria i Washington, DC, og at Donald Trump var sendt som en frelser mod en ond verdensorden.

Blandt reaktionerne på Bidens sejr over Trump fra QAnon-tilhængere har der været en lang række vilde konspirationsteorier om netop præsident Biden.

Han er i virkeligheden død. Han er et hologram. Han bliver spillet af flere forskellige skuespillere. Blandt dem skal være James Woods. Men altså også Jim Carrey, der flere gange har spillet netop Joe Biden i det populære underholdningsprogram 'Saturday Night Live'.

Et skærmbillede fra en profil på TikTok, som har sammenlignet Joe Biden og Jim Carrey. En populær Tiktok-profil ved navn 'Fittestflatearther' har lavet en video, hvor præsident Biden sammenlignes med Jim Carrey i flere forskellige situationer.

Billederne med Biden er taget fra en 2021-video af præsidenten på vej hen til det præsidentielle fly Air Force One.

Ind klippes flere forskellige dele fra Jim Carrey-film som 'The Truman Show' og 'Dum og dummere'.

Da Joe Biden snubler op ad trappen til flyet, ser man på den anden halvdel af skærmen Jim Carreys rolle i 'Dum og dummere', Lloyd Christmas, vælte på en trappe på et dyrt hotel i Aspen.

Og da man ser Joe Biden vende sig om og gøre honnør foran den blå farve på siden af Air Force One, kan man på den anden halvdel af skærmen se Jim Carreys rolle i 'The Truman Show', Truman Burbank, bukke foran en blå væg, inden han går ind ad døren – nærmest samtidig med Joe Biden.

Selvom den vilde teori efterhånden er nogle år gammel, så bliver den ved med at dukke op.

Og selvom manden bag klippet – Fittestflatearther – afslutningsvis i sin video siger, han ikke selv tror på konspirationen, så bliver netop hans sammenklip brugt flere steder.

Således er bare et opslag på X (tidligere Twitter) blevet liket mere end 7.000 gange og set af over 400.000 personer.

Umiddelbart vil de fleste nok anse historien for ikke at være andet end finurlig. Måske endda sjov.

Men der er også dem, som tager det yderst alvorligt.

I 2019 udgav FBI en rapport om terrortrusler inden for USAs egne grænser. Og for første gang optrådte QAnon-bevægelsen, da følgere flere gange havde været i myndighedernes søgelys.

QAnon-bevægelsens udbredelse var specielt stor, da Donald Trump var i Det Hvide Hus.

Få måneder inden Trump tabte 2020-valget til Joe Biden, blev han direkte spurgt ind til bevægelsen på et pressemøde.

»Jeg kender ikke meget til bevægelsen, men jeg kan forstå, at de er helt vilde med mig. Det sætter jeg pris på,« sagde Donald Trump.

En anden, der tager QAnon-konspirationer alvorligt, er kvinden på videoen fra The Good Liars, der for alvor fik manges øjne op for teorien om Joe Biden og Jim Carrey.

»Jeg mener, der er adskillige personer, som spiller Joe Biden nu. Og da jeg så ham falde på vej op ad trappen til flyet, der tænkte jeg i mig selv, at det var Jim Carrey. Jeg har hørt, at han er en af dem,« forklarede kvinden.

Joe Biden har aldrig selv kommenteret sagen. Men det har Jim Carrey.

Han skrev ganske kort 'Oh dear', som et svar på videoen fra The Good Liars.

B.T. har skrevet til Fittestflatearther på TikTok for at høre, om personen er enig i den teori, han præsenterer samt, hvor han har hørt om den.

I skrivende stund er vedkommende ikke vendt tilbage.