Oversvømmelser i det østlige Afrika har dræbt mindst 200 personer og efterladt store områder i ruiner.

Massive mængder regn er de seneste uger væltet ned over Kenya, Tanzania og Burundi i en grad der har presset infrastrukturen til det yderste.

»Det nationale beredskab opererer på maksimal kapacitet lige nu. Mange kan ikke gøre andet end at kravle op på taget af deres hjem og vente på, at de bliver reddet,« siger Lærke Uhrenholt Jensen, Røde Kors' katastrofedelegat i Kenya.

40.000 mennesker i Nairobi er efterladt uden tag over hovedet.

Regnskyllene har gjort 40.000 mennesker i Nairobi hjemløse. Derfor har Kenya Røde Kors trukket i arbejdstøjet for at sikre nødhjælp til byens borgere.

Mindst 72 personer i Kenya. Samlet set har oversvømmelserne kostet mere end 200 liv.

Et arbejde, der indtil videre er støttet med 500.000 kroner fra Røde Kors i Danmark.

To gange årligt bliver landet ramt af en regnsæson, der ofte fører til mindre oversvømmelser. Alligevel stod det hurtigt klart for Røde Kors' udsendte, at det var en ekstraordinær situation.

»Onsdag løb dæmningen over i en af Kenyas største vandværker, og det er aldrig sket før.«

Lærke Uhrenholt Jensen bor til dagligt i Kenyas hovedstad, Nairobi. Som beboer og nødhjælpsarbejder er hendes dom ikke til at tage fejl af.

»Vi var ikke godt nok forberedt,« siger hun.

For da oversvømmelserne ramte Kenyas hovedstad, var byen stadig ved at samle kræfter efter en lignende katastrofe seks måneder forinden.

Da oversvømmelserne ramte Nairobi, var byen stadig ved at samle kræfter efter sidste katastrofe.

En oversvømmelse ramte oktober sidste år, hvilket efterlod byens nødhjælpslagre næsten tomme.

Det er ifølge Lærke Uhrenholt Jensen vejrfænomenet El Niño, der er skyld i at de seneste regnsæsoner er gået ekstra hårdt ud over landet.

Selvom redningsarbejdet kører på højtryk, er der ingen garanti for, at regnen ikke tager til de kommende dage. Faktisk forventes det, at det våde vejr fortsætter.

Danmark har støttet nødhjælpsarbejdet med 500.000 kroner.

Lærke Uhrenholt Jensen fortæller om en nu katastroferamt by, hvor byens borgere klatre over hegn og manøvrerer sig igennem de vandfyldte gader, for at holde dagligdagen i gang.

»Folk prøver bare at overleve.«