»Det var som en fragttog. Lyden var så høj. Og jeg er ikke bange for at indrømme det. Jeg græd som et spædbarn,« siger Jason Sunday.

Han er en af mange i den amerikanske midtvest, der over det seneste døgn har fået ødelagt store dele af sin fremtid af et voldsomt naturfænomen.

I løbet af de seneste 24 timer har indtil flere enorme tornadoer blandt andet hærget delstaterne Nebraska og Iowa.

En lang række personer har mistet alt.

En af dem er Jason Sunday, der er fra Elkhorn – en forstad til Nebraskas største by Omaha med omkring en halv million indbyggere.

Han oplevede helt tæt på, da en tornado hærgede lokalområdet. Og ikke mindst hans eget hjem.

»Det var den mest uhyggelige følelse i verden. Jeg var hjælpeløs,« forklarer han til CNN.

Da tornadoen, som ødelagde Jason Sunday og hustruens hjem, kom, troede han, at alt var ovre.

Billede af ødelagte huse i Elkhorn Nebraska efter en tornado hærgede området. Foto: CNN

»Det er frygteligt. Det var mit og min hustrus drømmehjem. Vi er taknemmelige for at være i live,« siger han videre.

Uvejret, der ramte det centrale USA, var voldsomt. Den amerikanske pendant til DMI – National Weather Service – melder om hele 60 indrapporteringer om tornadoer over fem delstater.

Samtidig har høje vinde og hagl også ramt over store dele af området.

Ødelæggelserne er flere steder massive. Blandt andet er en mindre lufthavn blevet raseret.

Sådan ser den mindre lufthavn Eppley nær Omaha, Nebraska, ud efter den blev ramt af en tornado 26. april. Foto: Xsky360s/Reuters/Ritzau Scanpix

Elkhorn, hvor Jason Sunday havde sit hjem, er blandt de hårdest ramte områder.

»Det er en forfærdelig situation. Nogle huse er blevet fejet bort og findes ikke længere,« siger en stormjæger ved navn Thomas Hinterdorfer til CNN.

På nærmest mirakuløs vis har der endnu ikke været meldinger om døde eller tilskadekomne i forbindelse med de mange tornadoer.

Men arbejdet med at rydde op kan komme til at tage lang tid, mener Thomas Hinterdorfer.

»Det fleste hjem i umiddelbar nærhed af tornadoens bane er blevet alvorligt skadede, og det kommer sikkert til at tage lang tid at rydde op,« siger han.

National Weather Service har meldt ud, at man skal mere end ét år tilbage for at finde en så voldsom dag, hvad angår tornadoer i USA.

