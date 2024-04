I mere end fem år har den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagens forsvinding været et stort mysterium og siden 2020 har ægtemanden Tom Hagen officielt været sigtet i sagen.

Indtil torsdag, hvor det norske politi har færdiggjort efterforskningen af sagen.

Fredag erfarer det norske medie NRK, at politiet overvejer helt at droppe sagen mod Tom Hagen, der har været under mistanke, siden hans hustru forsvandt.

Det er Øst Politikreds, der anbefaler, at man skal droppe sagen mod milliardæren.

»Vi kan bekræfte, at anbefalingen i Lørenskog-sagen er sendt til statsadvokaten i Oslo. Derudover kan vi ikke kommentere vores anbefaling, da den nu er til behandling hos statsadvokaten,« siger Vibeke Schøyen, der er chef for anklagemyndigheden i Øst Politikreds.

Statsadvokaten Kari Hangeland bekræfter, at de har modtaget indstillingen, men vil i følge mediet ikke kommentere det yderligere.

Politiet mener, at Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt i 2018 og efterfølgende kørt væk fra sin bopæl.

Der har ikke været et livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen siden 31. oktober 2018, hvor hun talte med et familiemedlem.

Tom Hagen, der siden 2020 har været sigtet for drab eller medvirken til drab. Foto: Torbjørn Olsen/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Tom Hagen, der siden 2020 har været sigtet for drab eller medvirken til drab. Foto: Torbjørn Olsen/EPA/Ritzau Scanpix

Samtalen fandt sted klokken 09.14 – da Tom Hagen kom hjem fra arbejde knap fire timer senere, var hun forsvundet. Samtidig lå en seddel med et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville blive udsat for skade, hvis Tom Hagen kontaktede politiet.

Politiet antog derfor, at den 68-årige kvinde var kidnappet, hvilket norsk politi meddelte offentligheden i januar 2019.

Altså måneder efter, at hun forsvandt.

Efterfølgende har politiet dog ændret sin teori. Nu mener man som nævnt, at hun blev dræbt.

Tre andre mænd er også sigtet i sagen, men de nægter sig ligesom Tom Hagen skyldig.

Tom Hagen blev løsladt i 2020, men har siden været sigtet af politiet.

Hans forsvarer, Svein Holden, har torsdag udtalt sig til flere norske medier, herunder Dagbladet og NRK.

»Jeg venter med at komme med en kommentar, indtil statsadvokaten har afgivet sin udtalelse,« siger han.

Han forventer dog, at sigtelsen mod Tom Hagen frafaldes, tilføjer han.