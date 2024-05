I juni siger Stine Bosse farvel og tak.

Efter 15 år stopper hun som formand i Planbørnefonden, oplyses det i en pressemeddelelse.

»Jeg er stolt af, at PlanBørnefondens fundament og rækkevidde er stærkere end nogensinde før som én af Danmarks største børnerettighedsorganisationer,« siger hun i pressemeddelelsen og fortsætter:

»At drive en stor nonprofitorganisation kræver en høj grad af professionalisme og strategisk tæft, og det har organisationen i enestående grad bevist, at den kan. Derfor er det også det rette tidspunkt for mig at takke af.«

Det er uvist, hvem der overtager formandsjobbet efter Stine Bosse.

I forbindelse med et bestyrelsesmøde i juni vil man her konstituere sig med en ny formand, lyder det.

Stine Bosse er i øjeblikket Moderaternes spidskandidat til det kommende EU-valg.

Men den seneste tid har dog ikke ligefrem været nem for hende.

Senest kom hun i vælten og fik en del kritik, da hun i Altinget sagde, at Danmark »fint kunne tage imod 7.000 flygtninge om året«.

Pludselig ændrede det billede sig dog fuldstændig:

Nu var det nul flygtninge i stedet for 7.000:

»Du har ikke læst hele interviewet. Ambitionen med vores politik er, at vi får en helt anden situation ved de ydre grænser. Det vil i sidste ende betyde nul flygtninge til Danmark,« sagde Stine Bosse til B.T. og fortsatte:

»Omvendt siger vi, at vi synes den vej, der er besluttet i Europa med migrationspakken, det er et skridt ad vejen, men det er langt fra nok.«

»Jeg har lige været to dage ved de ydre grænser og konstateret, at der nærmest ikke er nogen, der fortæller, hvor mange flygtninge, der bliver sendt retur. Vi vil have den stramme danske udlændingepolitik overført til de ydre grænser.«

Europa-Parlamentsvalget finder sted fra 6. til 9. juni.