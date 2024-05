Det danske C25-selskab Coloplast bliver sendt kraftigt ned på børsen, efter at selskabet har aflagt regnskab tirsdag morgen.

Coloplast-aktien falder således med 7,4 pct. kort efter børsåbning tirsdag.

Det danske medico- og sårplejeselskab kunne tirsdag præsentere investorerne for, hvordan det var gået i første halvår af selskabets skæve regnskabsår. Omsætningen i Coloplasts første halvår endte 13.192 mio. kr. Dog landede Coloplast en smule under analytikernes forventninger til regnskabet, hvilket du kan læse mere om her.

Coloplast-aktien er faldet med knap 11 pct. det seneste år.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.



Har du lyttet til B.T.s nye podcast Spar Kassen?

Vi var til fest med Rema 1000, da de torsdag ramte en historisk milepæl. Vi tager lytterne med til fest, og så taler vi om Rema 1000s regnskab. Og til sidst får du naturligvis et godt sparetip!

Lyt i Spotify, Apple Podcast eller ved at klikke play herunder