Sølund Musik-Festival er reddet.

En indsamling har på kun få dage hentet de nødvendige 250.000 kroner, der skulle til, for at verdens største musikfestival for udviklingshæmmede kunne leve videre.

Sådan skriver TV 2 Østjylland.

Det var iværksætteren Jonathan Løw, der startede indsamlingen, efter at det i marts kom frem, at Sølund Musik-Festival risikerede at lukke efter knap 40 år.

Tirsdag morgen skriver han i en mail til TV 2 Østjylland, at der endda er kommet endnu flere penge i kassen: 275.000 kroner.

»Vi har altså indsamlet mere end målet, hvilket er fuldstændig fantastisk og overvældende,« skriver han.

Forleden sagde han til B.T. om udsigterne til en mulig lukning af arrangementet.

»Det ville være helt forfærdeligt, hvis den lukkede. Hvert år samler de 10.000 mennesker med udviklingshandicap, der over tre dage kan danne nye venskaber, finde en kæreste og nyde musikken,« lød det fra Jonathan Løw.



Det er et faldende besøgstal, der i de seneste år har givet festivalen økonomiske problemer.

Men i de seneste dage har man også fra politisk side slået fast, at man vil kæmpe for Sølund Musik-Festivals overlevelse.

Eksempelvis har kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) lovet at hjælpe.

»Jeg synes, at Sølund Musik-Festival er en vigtig kulturel begivenhed og et stort samlingsstykke for mennesker, der lever med et handicap. Jeg har et ønske om, at vi have flere af den slags tilbud og ikke færre af dem i Danmark,« har han sagt.

Sølund Musik-Festival er i år planlagt til at finde sted fra 11.–13. juni.