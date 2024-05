Den var helt gal, da Cecilie Uttrup Ludwig i februar styrtede og brækkede korsbenet.

Det ene var, at hun blev taget ud af cykelsæsonen, men det andet var, at den 28-årige rytter var så fysisk påvirket af skaden, at hun i tre uger nærmest intet kunne.

Det fortæller hun om i et interview med TV 2 Sport.

»Til at starte med var den helt gal. Jeg kunne ikke bukke mig ned, og det skal man jo faktisk hele tiden. Bare dét at sætte vasketøj over eller noget i opvaskemaskinen, det kunne jeg ikke,« siger Uttrup Ludwig til TV 2 og fortæller, at 'det gjorde nuller, nuller, nuller'.

Cecilie Uttrup Ludwig bliver kåret som årets kvindelige cykelrytter under pressemøde med præsentation af PostNord Danmark Rundt 2024, Gladsaxe Rådhus, tirsdag den 20. februar 2024. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Altså Cecilie Uttrup Ludwigsk for, at det brækkede korsben gjorde nas - rigtig nas.

Men nu lysner det for den danske cykelstjerne, der i interviewet med TV 2 fortæller, at hun faktisk er tilbage i et cykelløb allerede om en uge.

Det sker, når hun er med i det spanske cykelløb Vuelta a Burgos Feminas.

Det var i det belgiske Omloop Het Nieuwsblad, at danskeren røg en tur i jorden og fik et brud på sit korsben.

Dengang skrev hun til sine følgere, at hun blandt andet havde allieret sig med en aflang tang til at afhjælpe problemerne med at bukke sig ned.

»Dette værktøj, mine damer og herrer, er min nye bedste ven. Så er jeg klar til at løfte hvad som helst op fra jorden. Intet kan stoppe mig, nu overtager jeg verden,« lød det fra FDJ-rytteren.

Hun styrtede efter en fornem sæsonstart med en etapesejr ved Santos Tour Down Under i Australien, ligesom hun snuppede en podieplads ved Deakin University Elite Women's Road Race.