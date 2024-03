Styrtet var så voldsomt, at man endnu ikke ved, hvornår den danske cykelprincesse Cecilie Uttrup Ludwig kan gøre comeback på sin cykel.

Under lørdagens store åbningsløb i Belgien, Omloop Het Nieuwsblad, røg danskeren en tur i jorden og fik sig et brud på korsbenet.

Nu tager FDJ-rytteren bladet fra munden på sine sociale medier.

»Tusind tak for al den støtte, jeg har modtaget efter mit styrt. Gud, hvor er det surt,« skriver hun på det sociale medie X. Du kan desuden se en video med danskeren i bunden af artiklen.

»Lige nu skal jeg bare være tålmodig og give min krop tid til at hele. Jeg ser frem til at være tilbage på cyklen, og jeg håber, at jeg kan komme mig hurtigt. Jeg sætter virkelig pris på alle jeres beskeder.«

På det sociale medie toner Cecilie Uttrup Ludwig frem i en lille video.

Og det lader ikke til, at danskeren med det evigt gode humør, har pakket smilet væk, bare fordi hun må parkere cyklen for en stund.

»Hvem vidste dog, at man ikke rigtig kan bukke sig ned, hvis man har et brud på korsbenet, fordi det gør MEGET ondt bagi?« spørger Cecilie Uttrup Ludwig og viser en aflang tang frem, som hun kan bruge til at løfte ting med fra gulvet.

Det får danskeren til at le af hele situationen.

»Dette værktøj, mine damer og herrer, er min nye bedste ven. Så er jeg klar til at løfte hvad som helst op fra jorden. Intet kan stoppe mig nu, jeg overtager verden!«

Den 28-årige rytter havde ellers fået en fornem start på sæsonen med en etapesejr ved Santos Tour Down Under i Australien.

Hun snuppede også en podieplads ved Deakin University Elite Women's Road Race.